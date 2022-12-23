living cost indicators
carnet
horoscope
polls
jobs
writers
advertise
contact
RELATED LINKS
12 B.I.S SARL
ARCHIVES
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

نظام كييف أنفق خلال يومين من القصف قذائف يتطلب إنتاجها شهرا كاملا

23
DECEMBER
2022
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-
نشرت صحيفة “واشنطن بوست” تقريرا يشير إلى أن نظام كييف استخدم خلال يومين من القصف قذائف من عيار 155 ملم، يتطلب إنتاجها شهرا كاملا.
ونقلت الصحيفة عن القائدة في الجيش الأمريكي كريستين ورموت: “بينما يتم التخطيط لزيادة الإنتاج ، يمكن للصناعة الدفاعية الأمريكية حاليا إنتاج نحو 14000 قذيفة هاوتزر عيار 155 ملم شهريا”.
ووفقا لمصدر عسكري أمريكي لم يذكر اسمه، فإن القوات الأوكرانية أنفقت هذه الكمية من الإنتاج في يومين من القصف.
وبحسب الصحيفة الأمريكية، فإن نقص معدات المدفعية بكافة أنواعها يظل نقطة ضعف الولايات المتحدة.
هذا وتستخدم دول “الناتو” قذائف المدفعية عيار 155 مليمترا، وزودت الولايات المتحدة نظام كييف بمدافع “هاوتزر” طراز “إم777” تستخدم هذا العيار من القذائف.
كما وتستخدم القوات الأوكرانية، بشكل مكثف، المدفعية الميدانية لقصف مدن وبلدات جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك.
علاوة على ذلك، زود الغرب قوات كييف بمدافع ذاتية الدفع من طراز “بي زي إتش 2000″ الألمانية، و”كراب” البولندية، و”سيزار” (القيصر) الفرنسية، وجميعها تستخدم قذائف عيار 155 مليمترا.
MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2022. 12 B.I.S Sarl. All Rights Reserved.
About Us Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout