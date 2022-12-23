نظام كييف أنفق خلال يومين من القصف قذائف يتطلب إنتاجها شهرا كاملا

نشرت صحيفة “واشنطن بوست” تقريرا يشير إلى أن نظام كييف استخدم خلال يومين من القصف قذائف من عيار 155 ملم، يتطلب إنتاجها شهرا كاملا.

ونقلت الصحيفة عن القائدة في الجيش الأمريكي كريستين ورموت: “بينما يتم التخطيط لزيادة الإنتاج ، يمكن للصناعة الدفاعية الأمريكية حاليا إنتاج نحو 14000 قذيفة هاوتزر عيار 155 ملم شهريا”.

ووفقا لمصدر عسكري أمريكي لم يذكر اسمه، فإن القوات الأوكرانية أنفقت هذه الكمية من الإنتاج في يومين من القصف.

وبحسب الصحيفة الأمريكية، فإن نقص معدات المدفعية بكافة أنواعها يظل نقطة ضعف الولايات المتحدة.

هذا وتستخدم دول “الناتو” قذائف المدفعية عيار 155 مليمترا، وزودت الولايات المتحدة نظام كييف بمدافع “هاوتزر” طراز “إم777” تستخدم هذا العيار من القذائف.