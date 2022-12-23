بايدن وقع ميزانية الدفاع الأميركية بـ 858 مليار دولار

A + A -

وطنية - وقَع الرئيس الأميركي، جو بايدن، اليوم "الجمعة" ميزانية الدفاع الأميركية لعام 2023 بقيمة 858 مليار دولار، على ما أوردت "وكالة الأنباء الإماراتية" (و ا م).

وقال بايدن في بيان إن قانون التفويض الدفاعي السنوي الذي وقعه اليوم و تبلغ قيمته 858 مليار دولار ويغطي السنة المالية 2023، يوفر مزايا حيوية ويعزز الوصول إلى العدالة للأفراد العسكريين وأسرهم ويتضمن سلطات حاسمة لدعم الدفاع الوطني والشؤون الخارجية والأمن الداخلي.

وبحسب بيان الرئيس الأميركي يتضمن القانون اعتمادات السنة المالية (2023) لوزارة الدفاع وبرامج الأمن القومي التابعة لوزارات الطاقة والخارجية والأمن الداخلي ومجتمع الاستخبارات.