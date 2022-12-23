"الشيطان 2".. تفاصيل سلاح روسيا "الفتاك" الذي توعد به بوتين

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كشف الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، أن صاروخه النووي "الذي لا يمكن إيقافه" الملقب بـ "الشيطان 2" سيكون جاهزا عما قريب للاستخدام في الحرب، حيث تستعد البلاد لتوسيع جيشها وتجديد قواتها النووية.

في خطاب ألقاه أمام مجلس الدفاع العسكري في موسكو الأربعاء، تعهد بوتين بإعطاء قواته المسلحة أي شيء تطلبه لدعم العملية العسكرية في أوكرانيا، وأكد أنه "لا توجد قيود مالية" على ما ستقدمه حكومته لأفرادها الذين يتولون القتال.

ويهدف "الشيطان 2" إلى استبدال الصواريخ الباليستية القديمة التي تعود إلى الحقبة السوفيتية وتشكيل حجر الزاوية في الترسانة النووية الروسية.

وبعد الإطلاق التجريبي الناجح للـ"شيطان 2" في وقت سابق من هذا العام، قال بوتين في خطاب متلفز إن الصاروخ، المعروف رسميا في روسيا باسم " آر إس - 28 سارمات"، ليست له منافسة وسيجعل أعداء روسيا "يفكرون مرتين" قبل إصدار التهديدات.

كما حذر الزعيم الروسي في ذلك الوقت من أن الصاروخ "قادر على التغلب على جميع الوسائل الحديثة للدفاع المضاد للصواريخ".

ما هو "الشيطان 2"؟

صاروخ "الشيطان 2"، هو الأبعد مدى بين الصواريخ العابرة للقارات، وقادر على ضرب أهداف على بعد أكثر من 11 ألف كيلومتر، وهذا يعني أن بوسعه ضرب أوروبا وأميركا بكل سهولة.

ويقول خبراء غربيون إن بوسع هذا الصاروخ حمل 10 رؤوس نووية وشراك خداعية، أي أن بوسعه تدمير دولا بأكملها مثل بريطانيا وفرنسا، وفق صحيفة "تلغراف" البريطانية.

وكان الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، قد أشاد في وقت سابق بالصاروخ، واصفا إياه بـ"لا مثيل له"، معتبرا أنه سيعزز قدرات الجيش الروسي.

skynews