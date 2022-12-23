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العراق يدعو الى تعزيز التعاون الاقتصادي مع إيطاليا خلال زيارة ميلوني لبغداد

23
DECEMBER
2022
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دعا رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني إلى مزيد من التعاون الاقتصادي مع إيطاليا خلال استقباله نظيرته الإيطالية جورجيا ميلوني، في أول زيارة رسمية لها خارج أوروبا لزيارة القوات الإيطالية الموجودة في العراق.

وتجري ميلوني هذه الزيارة للقوات الإيطالية بمناسبة عيد الميلاد، كما من المتوقع أن تزور أربيل، عاصمة إقليم كردستان الذي يتمتع بحكم ذاتي، بعد لقائها السوداني.

وخلال مؤتمر صحافي مع ميلوني في بغداد، قال السوداني إن العراق مستعدّ "لتنمية التعاون الاقتصادي في كافة المجالات خصوصا في مجالات الزراعة و المياه و الصحة"، مع إيطاليا.

وأعرب عن أمله في أن تعمل "المزيد من الشركات المتخصصة والمتطورة في مجالات البنية التحتية وفي استثمار الغاز" في العراق.

وأعلن أن "العراق حريص على أن يزود إيطاليا بما تحتاجه من النفط والغاز".

والعراق بلد غني بالنفط لكن عقوداً من النزاعات والحروب أنهكت بنيته التحتية.

ويشكّل وقف حرق الغاز المصاحب للنفط واحداً من الملفات ذات الأولوية بالنسبة للحكومة العراقية، حيث يمكن الاستفادة من هذا الغاز في توليد الكهرباء.

زالتقت ميلوني أيضاً رئيس الجمهورية عبد اللطيف رشيد ورئيس البرلمان محمد الحلبوسي في العاصمة العراقية.

زتنشر إيطاليا العضو في حلف شمال الأطلسي، نحو 650 شخصاً في العراق والكويت في إطار عملية "بريما بارتيكا" الداعمة للتحالف الدولي لمكافحة تنظيم الدولة الاسلامية.

ويعمل هؤلاء الجنود في مراكز القيادة المتعددة الجنسيات في الكويت وفي بغداد وأربيل في العراق. وهم يهتمون بتدريب القوات المسلحة والشرطة العراقية ويقدمون أيضًا الدعم الإداري لها.

وميلوني زعيمة حزب "أخوة إيطاليا" (فراتيللي ديتاليا) اليميني المتطرف، أصبحت في تشرين الأول أول سيدة تتولى قيادة رئاسة الحكومة في البلاد. وهي تترأس الحكومة الأكثر يمينية في إيطاليا منذ الحرب العالمية الثانية.

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