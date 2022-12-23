إطلاق نار في باريس وسقوط قتلى!

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أكد مصدر في الشرطة الفرنسية، مقتل شخصين وإصابة 4 على إثر إطلاق نار في باريس، فيما جرى توقيف مشتبه فيه، الجمعة.



وأشارت محطة "تي إف 1" الفرنسية إلى أن المعتقل رجل يبلغ من العمر 60 عاما، وأن عدد الجرحى وصل إلى 5 أشخاص على الأقل.



وأطلقت الشرطة الفرنسية تحذيرا للمواطنين، بالابتعاد عن منطقة رو دونغيه في الدائرة العاشرة وسط باريس، بسبب عملية أمنية دائرة.

وقالت الشرطة: "عملية شرطة جارية الآن تم القبض على شخص تجنبوا هذه المنطقة وأفسحوا المجال لسيارات الإسعاف بالدخول".



وأشارت مصادر مختلفة إلى وجود إصابات بين المواطنين، بعد عملية إطلاق نار، ولم تكشف عن تفاصيل الإصابات وخطورتها.