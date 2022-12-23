الاتحاد الفرنسي يحسم أمر زيدان والمنتخب الفرنسي

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رد الاتحاد الفرنسي لكرة القدم عبر رئيسه، نويل لو جريت، على التقارير الصحفية التي تربط زين الدين زيدان بتولي مهمة تدريب منتخب فرنسا في الفترة المقبلة.

وربطت تقارير صحفية عديدة زيدان بانتظار تولي مهمة تدريب فرنسا بعد إخفاق المدرب ديدييه ديشامب في الفوز بلقب مونديال قطر 2022.

خاصة أن "زيزو" لم يربط نفسه بأي ناد، منذ تخليه عن تدريب فريقه السابق، ريال مدريد الإسباني.

ويرتبط ديشامب بعقد مع الاتحاد الفرنسي يصل لخط النهاية في آخر ديسمبر الجاري، لكن يبدو أن الاتحاد الفرنسي سيجدد الثقة به، وسيمدد العقد المبرم معه، ليغلق الباب في وجه زيدان، بعدما وصل الأول لنهائي المونديال وفشل في الفوز به بركلات الترجيح فقط، لصالح الأرجنتين.

وقال لو جريت ،رئيس الاتحاد الفرنسي، في تصريحات صحفية لشبكة "كويست فرنسا"، الخميس:" في الحقيقة لم أفكر في رحيل ديشامب عن كرسي تدريب المنتخب من الأساس، بعض الصحفيين يريدون تغيير الأمور، ولكني لا أتأثر بمثل هذه الأشياء بسهولة".