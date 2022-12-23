living cost indicators
carnet
horoscope
polls
jobs
writers
advertise
contact
RELATED LINKS
12 B.I.S SARL
ARCHIVES
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

الذهب يتحرك في نطاق ضيق

23
DECEMBER
2022
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-

تحركت أسعار الذهب في نطاق ضيق الجمعة، وسط تداول ضعيف فيما ينتظر المتعاملون الحذرون بيانات اقتصادية من المقرر أن تصدر في وقت لاحق اليوم، لتقدير موقف مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأميركي) بالنسبة لرفع سعر الفائدة.

وبحلول الساعة 02:38 بتوقيت غرينتش، كان الذهب مستقراً عند 1792.80 دولار للأوقية (الأونصة). وارتفعت العقود الأميركية الآجلة للذهب 0.4 بالمئة إلى 1801.80 دولار.

ويتحول انتباه المستثمرين إلى بيانات الإنفاق الاستهلاكي الشخصي المقرر صدورها في الساعة 13:30 بتوقيت غرينتش، سعياً لإشارات عن التضخم.

وقال براين لان، العضو المنتدب في جولد سيلفر سنترال، ومقرها سنغافورة، “الذهب سيحصل على دفعة إذا أشارت البيانات إلى كبح جماح التضخم بعض الشيء، مما قد يرفع توقعات إبطاء مجلس الاحتياطي الاتحادي وتيرة رفع أسعار الفائدة”.

وانخفضت أسعار المعدن الأصفر أكثر من واحد بالمئة في الجلسة السابقة بعد أن سلطت البيانات الاقتصادية الأميركية الضوء على انتعاش اقتصاد البلاد بشكل أسرع من المتوقع، مما أدى إلى دعم الدولار وربما سيدفع مجلس الاحتياطي الاتحادي إلى حرص أكبر على محاربة التضخم.

وأظهرت البيانات الخميس زيادة عدد الأميركيين الذين قدموا طلبات جديدة للحصول على إعانات البطالة الأسبوع الماضي بزيادة أقل قليلا من المتوقع، بينما تعافى الاقتصاد أسرع من المتوقع في الربع الثالث، إذ نما 3.2 بالمئة مقابل 2.9 بالمئة في التقديرات السابقة.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، زادت الفضة 0.3 بالمئة إلى 23.63 دولار، وارتفع البلاتين 0.3 بالمئة إلى 980.01 دولار، وصعد البلاديوم 0.2 بالمئة إلى 1683.21 دولار.

MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2022. 12 B.I.S Sarl. All Rights Reserved.
About Us Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout