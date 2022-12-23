الذهب يتحرك في نطاق ضيق

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تحركت أسعار الذهب في نطاق ضيق الجمعة، وسط تداول ضعيف فيما ينتظر المتعاملون الحذرون بيانات اقتصادية من المقرر أن تصدر في وقت لاحق اليوم، لتقدير موقف مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأميركي) بالنسبة لرفع سعر الفائدة.

وبحلول الساعة 02:38 بتوقيت غرينتش، كان الذهب مستقراً عند 1792.80 دولار للأوقية (الأونصة). وارتفعت العقود الأميركية الآجلة للذهب 0.4 بالمئة إلى 1801.80 دولار.

ويتحول انتباه المستثمرين إلى بيانات الإنفاق الاستهلاكي الشخصي المقرر صدورها في الساعة 13:30 بتوقيت غرينتش، سعياً لإشارات عن التضخم.

وقال براين لان، العضو المنتدب في جولد سيلفر سنترال، ومقرها سنغافورة، “الذهب سيحصل على دفعة إذا أشارت البيانات إلى كبح جماح التضخم بعض الشيء، مما قد يرفع توقعات إبطاء مجلس الاحتياطي الاتحادي وتيرة رفع أسعار الفائدة”.

وانخفضت أسعار المعدن الأصفر أكثر من واحد بالمئة في الجلسة السابقة بعد أن سلطت البيانات الاقتصادية الأميركية الضوء على انتعاش اقتصاد البلاد بشكل أسرع من المتوقع، مما أدى إلى دعم الدولار وربما سيدفع مجلس الاحتياطي الاتحادي إلى حرص أكبر على محاربة التضخم.

وأظهرت البيانات الخميس زيادة عدد الأميركيين الذين قدموا طلبات جديدة للحصول على إعانات البطالة الأسبوع الماضي بزيادة أقل قليلا من المتوقع، بينما تعافى الاقتصاد أسرع من المتوقع في الربع الثالث، إذ نما 3.2 بالمئة مقابل 2.9 بالمئة في التقديرات السابقة.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، زادت الفضة 0.3 بالمئة إلى 23.63 دولار، وارتفع البلاتين 0.3 بالمئة إلى 980.01 دولار، وصعد البلاديوم 0.2 بالمئة إلى 1683.21 دولار.