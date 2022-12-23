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ارتفاع أسعار النفط

23
DECEMBER
2022
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ارتفعت أسعار النفط الجمعة، وسط توقعات انخفاض صادرات الخام الروسية من منطقة البلطيق خلال الشهر الجاري، مما يهدئ المخاوف من أن تؤدي عاصفة شتوية عاتية في الولايات المتحدة للقضاء على نمو الطلب على الوقود في موسم العطلات.

وبحلول الساعة 01:48 بتوقيت غرينتش، ارتفع خام برنت 88 سنتا، بما يعادل 1.1 بالمئة، إلى 81.86 دولار للبرميل. وزاد خام غرب تكساس الوسيط الأميركي 92 سنتا، أو 1.2 بالمئة، إلى 78.41 دولار للبرميل.

وقد تتراجع صادرات روسيا من نفط البلطيق 20 بالمئة في كانون الأول مقارنة بالشهر السابق بعد أن فرض الاتحاد الأوروبي ودول مجموعة السبع عقوبات وسقفا لأسعار الخام الروسي، وذلك وفقا لمتعاملين وحسابات “رويترز”.

وقال إدوارد مويا المحلل في أواندا “أسعار الخام أعلى إذ يركز المتعاملون في الطاقة على استجابة موسكو للحد الأقصى لأسعار النفط الروسي دون التركيز كثيرا على إلغاء آلاف الرحلات الجوية التي ستعطل السفر في العطلات”.

ويتجه برنت والخام الأميركي لتحقيق ثاني مكاسب أسبوعية، بدعم من توقعات انتعاش الطلب على النفط في الصين ثاني أكبر مستهلك في العالم. ولكن زيادة إصابات كوفيد-19 في البر الرئيسي للصين والمخاوف حيال الرفع الجديد لأسعار الفائدة في العالم والركود الذي يحد من استهلاك الوقود كلها عوامل أدت لكبح مكاسب أسعار النفط.

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