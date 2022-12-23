وزير فرنسي يطالب بمعاقبة الحارس الأرجنتيني

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طالب برونو لومير، وزير المالية الفرنسي، بمعاقبة إيميليانو مارتينيز، حارس المنتخب الأرجنتيني، على خلفية ما بدر منه عقب نهائي مونديال "قطر 2022" ضد فرنسا.



وتوج منتخب "راقصي التانغو" باللقب العالمي الأحد الماضي، إثر تفوقه على "الديوك" في سيناريو مجنون، بعد التفوق بركلات الترجيح 4-2 عقب التعادل 3-3 في الوقتين الأصلي والإضافي.

وقام بعدها مارتينيز باستفزاز الفرنسيين وبالتحديد كيليان مبابي، مهاجم باريس سان جيرمان، بطلب دقيقة صمت من أجله (وكأنه قد مات) في غرفة تبديل الملابس خلال الاحتفالات مع زملائه، كما شوهد وهو يحمل دمية طفل عليها وجه مهاجم الديوك مبابي خلال الاحتفال بالفوز في الأرجنتين.



ومن جانبه قال لومير في تصريحات لراديو "Sud":"ما الذي يفعله الاتحاد الدولي لكرة القدم؟ الرياضة تعني اللعب النظيف، الأمر يتعلق باحترام الخصم واحترام الطرف الخاسر".



ويأتي هذا التصريح بعد ما قاله عادل رامي، مدافع منتخب فرنسا السابق، الذي وصف حارس أستون فيلا بأنه "أكثر الرجال المكروهين في العالم".