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عاصفة شتوية تشل مطارات أميركا وتفسد موسم العطلات

23
DECEMBER
2022
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ألغت شركات طيران أميركية أكثر من 4400 رحلة جوية كانت مقررة يومي الخميس والجمعة، وسط عاصفة شتوية قوية تجتاح الولايات المتحدة تزامنا مع بداية موسم السفر في العطلات، الذي يتوقع البعض أن يكون الأكثر ازدحاما على الإطلاق.
 
ووفقا لموقع "فلايت أوير" لتتبع حركة الطائرات، تقرر إلغاء أكثرمن 2350 رحلة بالولايات المتحدة الخميس، و2120 رحلة أخرى الجمعة، بينما ألغت شركة "أمتراك" للسكك الحديدية رحلات عشرات القطارات خلال عيد الميلاد، مما يربك خطط عشرات الآلاف للسفر لقضاء العطلات.
 
وتأجلت 8450 رحلة أخرى، الخميس، تشمل أكثر من ثلث الرحلات التي تسيرها شركات "أميركان إيرلاينز" و"يونايتد إيرلاينز" و"ساوث وست إيرلاينز".
 
وقالت إدارة الطيران الاتحادية، الخميس، إن العاصفة الشتوية تسببت في هبوب عاصفة ثلجية بالغرب الأوسط، مع توقع اضطرابات كبيرة في السفر في شيكاغو وديترويت ومنيابوليس سانت بول.
 
وحذرت "دلتا إيرلاينز"، التي ألغت 140 رحلة يوم الخميس من أصل 4400، و90 رحلة يوم الجمعة وفقا لموقع "فلايت أوير"، من أن "حالات إلغاء إضافية ستكون ضرورية يوم الجمعة مع استمرار تأثير العاصفة على العمليات في ديترويت والشمال الشرقي".
 
وقالت "أمتراك" إنها ألغت عشرات من رحلات القطارات في الغرب الأوسط خلال عيد الميلاد بسبب الطقس، منها رحلات في ميشيغان وإيلينوي وميزوري، وأخرى بين نيويورك وشيكاغو.
 
وتأثر موسم العام الماضي بتفشي وباء كورونا بين العاملين، مما أجبرشركات طيران على إلغاء آلاف الرحلات الجوية.
 
وأعلنت شركات طيران أميركية هذا الأسبوع أنها ستلغي رسوم تعديل الحجوزات وفروق الأسعار للركاب، في عدد من المناطق المتضررة.
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