"التوافق لم يكن كبيرًا"... تفاصيل حول لقاء زيلينسكي وبايدن

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كشفت صحيفة "واشنطن بوست" تفاصيلاً حول زيارة الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي إلى الولايات المتحدة، قائلةً إنّ "التوافق في وجهات النظر لم يكن كبيراً بينه وبين نظيره الأميركي جو بايدن".



ونقلت الصحيفة عن مصادر في البيت الأبيض، قولها إن "بايدن كان يرغب في مناقشة موقف زيلينسكي بشأن الدبلوماسية"، ومعرفة تقييم واحتياجاته لقبول التفاوض في "أقوى موقف ممكن"، ما يمكن من بدء مناقشات مع موسكو.



وقالت المصادر، إنه داخل إدارة بايدن يوجد نقاش مستمر حول استراتيجيات الخروج، وهناك 3 سيناريوهات مختلفة، منها خطة السلام التي اقترحها زيلينسكي الشهر الماضي وتتضمن "انسحاب روسيا" من جميع المناطق التي انضمت إليها.

ويشمل هذا السيناريو أيضاً تنازل روسيا عن شبه جزيرة القرم التي أعيد توحيدها مع البلاد في عام 2014، وهناك سيناريو آخر هو "تراجع روسيا إلى خطوط 2014"، والسيناريو الثالث يشمل "انسحاب روسيا" من دونباس دون التنازل عن شبه جزيرة القرم، على حد تعبيير المصادر للصحيفة.



ووفق الصحيفة، فإن زيلينسكي يتمسك بدعم السيناريو الأول فقط، وخلال اللقاء حاول بايدن الاستفسار عن وجهة نظر الرئيس الأوكراني في كيفية تحقيق ذلك، لكن المصادر قالت إن المناقشة كانت نظرية، ولا توجد مؤشرات على أن "روسيا مهتمة بالتفاوض".



وكان ينشغل زيلينسكي بعرض طلبه للحصول على أسلحة أكثر قوة وفق الصحيفة، من أجل شن "هجوم مكثف ضد القوات الروسية" العام المقبل، ومع ذلك، كانت "هناك القليل من المؤشرات على أنه كان موفقا في هذا المسعى".



وتريد أوكرانيا من الولايات المتحدة أسلحة من بينها، أحدث جيل من الدبابات القتالية والصواريخ بعيدة المدى، وهو ترفضه واشنطن، فيما ضمنت في أحدث حزمة مساعدة وقيمتها 1.8 مليار دولار، صواريخ "باتريوت" الدفاعية.



ويرى البنتاغون أن كييف تمتلك بالفعل عددا كافيا من دبابات "إم 1 أبرامز"، التي طلبها الأوكرانيون، وهي مركبة معقدة التشغيل. لكن بالنسبة للصواريخ بعيدة المدى التي يمكن أن "تصل داخل الأراضي الروسية"، فقد كرر بايدن أن "الناتو" لا يريد الدخول في حرب مع روسيا.