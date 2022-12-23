living cost indicators
carnet
horoscope
polls
jobs
writers
advertise
contact
RELATED LINKS
12 B.I.S SARL
ARCHIVES
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

بعد وثائقي هاري وميغان.. كيت ميدلتون: أشعر بالخيانة

23
DECEMBER
2022
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-
أحدث المسلسل الوثائقي عن الأمير هاري وزوجته ميغان ماركل جدلاً كبيراً وردود فعل سلبية في المجتمع البريطاني، طالت كيت ميدلتون زوجة ولي العهد الأمير وليام.
 
فقد كشف مصدر لصحيفة "Weekly" البريطانية، أن كيت مستاءة من الأمير هاري بعد إطلاق مسلسله الوثائقي على Netflix.
 
وأوضح المصدر، أمس الخميس، أن كيت تشعر "بالأذى والخيانة" لأن هاري فعل ذلك معها أيضاً، خاصة أنهما كانا مقربين جداً، بحسب ما نقلت "نيويورك بوست".
 
ويليام لا يخطط للانتقام
أما بالنسبة لرد فعل الأمير ويليام على المسلسل المكون من ست حلقات، فقد أفاد المصدر أن أمير ويلز "لا يخطط لتقديم جانبه من القصة أو الانتقام علانية".
 
وفي الأسبوع الماضي، أخبر مصدر موقع "Page Six" أن ويليام وميدلتون لم يشاهدا مسلسل "هاري وميغان" الوثائقي.
 
وقال المصدر في ذلك الوقت: "أطلعهما مساعدو ويليام وكيت على الوثائقي، لكن لا تتوقعوا أن يجلس الزوجان في كوخهما مع وعاء من الفشار للمشاهدة".
 
وتحدث هاري وماركل عن أمير وأميرة ويلز في مناسبات متعددة خلال الوثائقي الذي أخرجته ليز جاربوس.
 
شرخ بين الأشقاء
فيما لم يقتصر الأمر على اتهام الطيار العسكري السابق لأخيه الأكبر بخرق "اتفاق" مزعوم بعدم تسريب قصص عن بعضهما بعضا للصحافة، بل قال هاري إن رحيله عن إنجلترا أحدث "شرخاً" بينهما.
 
وأشار هاري أيضاً إلى تقرير عام 2020 حول الخلاف بين الأشقاء، مدعياً أنه لم يوافق على إصدار بيان مشترك "يسحق قصة تنمر ويليام" عليه وماركل خارج العائلة.
 
وكان الأمير هاري وزوجته الأميركية ميغان ماركل قد غادرا العائلة المالكة في بريطانيا عام 2020 بسبب ما قالا إنها مضايقات تعرضا لها.
 
وقد صعّد الأمير هاري هجومه على العائلة المالكة في الحلقات الأخيرة من مسلسل "نتفليكس".
 
واتهم هاري أخاه الأمير ويليام بالصراخ عليه ووالده بقول أمور غير صحيحة خلال اجتماع للعائلة. كما اتهم هاري أخاه ويليام بنسخ أساليب والده الملك في التعامل مع الإعلام.
 
في حين اتهمت ميغان العائلة بمنعها من طلب المساعدة عندما راودتها أفكار انتحارية.
العربية
MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2022. 12 B.I.S Sarl. All Rights Reserved.
About Us Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout