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بالفيديو.. النيران تلتهم مئات المنازل في تشيلي وتوقع قتيلين

23
DECEMBER
2022
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سقط قتيلان على الأقل وتضرّر حوالي 400 مسكن بصورة جزئية أو كلّية في حريق اندلع، مساء الخميس، في مدينة "فينيا دل مار" في وسط تشيلي حيث أعلنت السلطات حالة الطوارئ.
 
وقال قائد فرق الإطفاء في المدينة باتريسيو بريتو إن شخصين قتلا في الحريق، مشيرا إلى أن النيران تلتهم نحو 400 منزل.
 
من جهته، أعلن نائب وزير الداخلية مانويل مونسالف أن "رئيس الجمهورية (غابرييل بوريك) قرّر إعلان حالة الطوارئ بسبب كارثة عامة" في منطقة فالبارايسو حيث تقع فينيا دل مار.
 
ويتيح إعلان حالة الطوارئ لقائد قوات الدفاع الوطني في المنطقة تقييد الحقوق الدستورية ومصادرة جميع الأصول اللازمة لإدارة الكارثة.
 
وأعلن مكتب الطوارئ الوطني حالة التأهب القصوى في فينيا دل مار، البلدة الساحلية الواقعة على بعد 120 كيلومترا شمال العاصمة سانتياغو، وأمر بإخلاء عدد من أحيائها من السكان.
 
وزاد في انتشار الحريق هبوب رياح تراوحت سرعتها بين 40 و50 كيلومتر في الساعة.
 
وحتى هبوط الليل لم تكن فرق الإطفاء قد تمكّنت من السيطرة على النيران.
 
ووفقا للمؤسسة الوطنية للغابات فقد التهم الحريق أكثر من 110 هكتارات.
 
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