الخارجية الإيرانية لزيلينسكي: صبرنا على مزاعم تزويد روسيا بالمسيرات لن يكون بلا حدود

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وصف المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية ناصر كنعاني، حسب تصريحات له اليوم الخميس، مزاعم أوكرانيا بشأن نقل طائرات مسيرة إلى روسيا بأنها لا أساس لها من الصحة، وأكد أن طهران لم تنقل الطائرات المسيرة إلى أي طرف في النزاع.

وقال كنعاني: "أؤكد مرة أخرى أن إيران لم تزود أي طرف بأي معدات عسكرية لاستخدامها في أوكرانيا، لقد احترمنا دائمًا السلامة الإقليمية للبلدان، بما في ذلك أوكرانيا، ويجب أن يعلم الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي أن صبر إيران لن يكون بلا حدود".

واتهمت دول غربية إيران مرارًا بتزويد روسيا بطائرات مسيرة مقاتلة يُزعم أنها تستخدم بعد ذلك في الأعمال القتالية في أوكرانيا. ولكن لم يتم تقديم أي دليل ملموس حتى الآن، مع رفض كل من موسكو وطهران هذا الادعاء.