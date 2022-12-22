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من بينها هدف عربي.. فيفا يرشح 10 أهداف لجائزة الأفضل في مونديال قطر 2022

22
DECEMBER
2022
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أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" عن قائمة الأهداف المرشحة لنيل جائزة أفضل هدف في كأس العالم "قطر 2022".

ورشح "فيفا" 10 أهداف لجائزة "هيونداي" لأفضل هدف في كأس العالم 2022، وفتح باب التصويت عبر موقعه الرسمي.

ويتنافس النجم البرازيلي ريتشارليسون بهدفين، كما ينافس السعودي سالم الدوسري على الجائزة.

الأهداف المرشحة لجائزة أفضل هدف في مونديال قطر 2022:

1- هدف سالم الدوسري في مباراة السعودية والأرجنتين (2-1).

2- هدف ريتشارليسون الثاني في مباراة البرازيل وصربيا (2-0).

3- هدف كودي جاكبو في مباراة هولندا والإكوادور.

4- هدف إنزو فرنانديز في مباراة الأرجنتين والمكسيك.

5- هدف فينسينت أبو بكر في مباراة الكاميرون وصربيا.

6- هدف لويس تشافيز في مباراة المكسيك والسعودية.

7- هدف كيليان مبابي الثاني في مباراة فرنسا وبولندا.

8- هدف ريتشارليسون في مباراة البرازيل وكوريا الجنوبية.

9- هدف بايك سيونغ في مباراة كوريا الجنوبية والبرازيل.

10- هدف نيمار في مباراة البرازيل وكرواتيا.

روسيا اليوم
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