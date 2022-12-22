هذا "ما تحدثنا عنه لسنوات طويلة لكنهم لم يصدقوننا" .. زاخاروفا تعلّق على "العلم الجديد" لأوكرانيا

A + A -

في تعليق لاذع على ما نشره الممثل الدائم لأوكرانيا في الأمم المتحدة سيرغي كيسليتسا قالت المتحدثة باسم الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا إن هذا "ما تحدثنا عنه لسنوات طويلة".

جاء ذلك في منشور لزاخاروفا بقناتها الرسمية على تطبيق "تليغرام" حيث نشرت تغريدة للممثل الدائم لأوكرانيا في الأمم المتحدة، وقد نشر علما مدمجا ما بين العلم الأوكراني وعلم الولايات المتحدة الأمريكية، وكتب "سيقفان معا مهما طال الأمر...".

علقت زاخاروفا بقولها: "نشر الممثل الدائم لأوكرانيا لدى الأمم المتحدة علما جديدا لأوكرانيا على تويتر. هذا ما تحدثنا عنه لسنوات عدة، إلا أن أحدا لم يصدقنا. حدث هذا الآن، تهانينا!".