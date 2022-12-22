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وسط صدمة أهله.. "تشارلي الشيطان" يجبر طفلا على شنق نفسه!

22
DECEMBER
2022
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عثرت أسرة في منطقة بهتيم التابعة لمدينة شبرا الخيمة بمحافظة القليوبية المصرية، على نجلها الطفل البالغ 12 عامًا مشنوقا داخل غرفة نومه.

وتلقت الأجهزة الأمنية بالقليوبية إخطارا من مأمور قسم ثان شبرا الخيمة بالعثور على جثة طفل يدعى مصطفى ويبلغ من العمر  12 عاما، مشنوقا بواسطة حبل داخل غرفة نومه بمنزله حيث فوجئت والدته عقب عودتها إلى المنزل، بحال ابنها.
وكشفت والدة الطفل خلال التحقيقات أنها عثرت على مقطع فيديو كان إلى جانبه عن كيفية استخدام إحدى ألعاب التحدي تشارلي عبر تطبيق "تيك توك".

وأوضحت الأم أن نجلها كان يحاول تقليد اللعبة، فأقدم على شنق نفسه بواسطة حبل، وفارق الحياة.

وتم إيداع جثمان الطفل المستشفى تحت تصرف جهات التحقيق والتي صرحت بالدفن عقب ورود الصفة التشريحية، وطلب تحريات المباحث حول الواقعة.

تجدر الإشارة إلى أن لعبة "تشارلي" أو "الشياطين" تقوم على وضع قلم رصاص فوق الآخر على قطعة ورقة مكتوب عليها "نعم ..لا"، حيث يحيط بهما مربع مقسم إلى 4أقسام ومكتوب في كل جزء عبارة yes وno موزعة بالتساوي.

ويتم إطلاق أحكام يقوم اللاعب بتنفيذها كقطع الشرايين أو الانتحار شنقا أو غيرها، فهي أشبه بألعاب التواصل الروحاني مثل "ويجا".

وتعتبر إحدى الطقوس المكسيكية التقليدية القديمة، ويقال إن اللاعبين الذين في العادة يكونون من الأطفال أو المراهقين، يتواصلون مع روح طفل يدعى "تشارلي" لاستدعائه ثم سؤاله وإجابته تكون بـ"لا" أو "نعم".

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