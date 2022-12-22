تصفية حسابات بين بنزيما ونجوم فرنسا

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مازال الفرنسي كريم بنزيما، مهاجم ريال مدريد، يثير الجدل بتصرفاته عقب نهاية كأس العالم “قطر 2022”.

وحسب صحيفة “ماركا”، فإن بنزيما واصل تصفية حساباته مع لاعبي المنتخب الفرنسي، حيث ألغى متابعة كل نجوم الديوك على شبكة “إنستغرام”، باستثناء الرباعي كيليان مبابي وإدواردو كامافينجا وماركوس تورام ورافاييل فاران.

وأشارت إلى أن بنزيما ألغى أيضا متابعة أوريلين تشواميني، زميله في ريال مدريد، قبل أن يعود مرة أخرى لمتابعته لاحقا.

وزعمت العديد من التقارير، بحدوث انقسام في غرفة تبديل ملابس منتخب فرنسا في كأس العالم، حول عودة كريم بنزيما إلى صفوف الديوك خلال البطولة.

وأعلن بنزيما عن اعتزاله الدولي عقب خسارة فرنسا لنهائي كأس العالم أمام الأرجنتين، بسبب توتر علاقته بالمدرب ديدييه ديشامب.

وطالت المدرب ديشامب الاتهامات بإقصاء كريم بنزيما من المونديال، وأنه تسرع في قرار استبعاد اللاعب من معسكر فرنسا قبل البطولة.