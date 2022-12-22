الشرطة البريطانية تعثر على مسافر في "المكان السحري" للطائرة

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عثرت السلطات البريطانية على جثة رجل في خزانة عجلات طائرة حطّت في لندن قادمة من غامبيا.

ووفق بيان صادر عن شرطة ساسكس، فإن "الجثة تم اكتشافها في مطار جاتويك، هي لرجل من غامبيا".

وأضاف البيان: "يجري ضباط تحقيقا حول الحادثة لرفع تقرير للمسؤولين"، حسبما نقلت شبكة "سكاي نيوز" البريطانية.

من جانبه، قال المتحدث باسم حكومة غامبيا في بيان، الثلاثاء، إنه تم العثور على جثة مجهولة لرجل في خزانة عجلات طائرة تابعة لشركة Tui، كانت في رحلة من بانجول إلى لندن.

ولم تعلّق شركة الطيران على الحادثة، واكتفت بالقول إن الشرطة هي المسؤولة عن التحقيق، وستكشف عن النتائج بعد انتهاء عملها.

ليست المرة الأولى

ليست هذه هي المرة الأولى التي يتم فيها العثور على جثث مسافرين تسللوا خلسة إلى طائرات.

في عام 2015 اكتشفت السلطات الهولندية جثة في خزانة عجلات طائرة قادمة من إفريقيا في مطار سخيبول بأمستردام.

تكرر الأمر في عام 2019، حيث توفي مسافر تسلل خلسة لخزانة عجلات طائرة حطّت في مطار هيثرو قادمة من كينيا.