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مبابي يخيّر باريس سان جيرمان: "أنا أو ميسي"

22
DECEMBER
2022
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حقق منتخب الأرجنتين لقب كأس العالم، "قطر 2022"، يوم الأحد الماضي، بعد فوزه على منتخب فرنسا في المباراة النهائية، بركلات الترجيح.

وجرت عدة مناوشات بين مُهاجم فرنسا كيليان مبابي، وحارس مرمى الأرجنتين، إيميليانو مارتينيز، خلال المباراة وبعد نهايتها.

وشوهد مارتينيز في اللقطات المُصورة، وهو يسخر من مبابي خلال الاحتفال بلقب المونديال في الأرجنتين وهو يضع صورته على "دمية"، وبجواره ليونيل ميسي زميل مبابي في باريس سان جيرمان.

وبحسب صحيفة "ديفنسا سنترال" الإسبانية، فإنّ تصرفات مارتينيز الساخرة، وعدم اكتراث ميسي لها، دفع مبابي إلى اتخاذ قراره بالرحيل عن الفريق الباريسي، مؤكداً أنه لا يريد مشاركة غرفة تبديل الملابس مع زميل في الفريق يسمح بذلك.

وأكّدت "ديفنسا سنترال" أنّ مبابي سيخيّر إدارة باريس سان جيرمان، "إمّا أنا أو ميسي"، وأنه لا يريد البقاء معه لفترة أطول في الفريق نفسه.

وأوضحت الصحيفة أنّ مبابي سيعتمد التكتيك نفسه الذي استخدمه البرازيلي رونالدو دي ليما عندما كان يريد الانتقال إلى ريال مدريد، إذ قال لإدارة إنتر ميلانو آنذاك، "إما المُدرب هيكتور كوبر أو أنا". ونجح بعدها في الانتقال إلى "الملكي".

وأشارت إلى أنّ مبابي لا يزال يرغب في الانتقال إلى ريال مدريد الإسباني، على الرغم من تجديد عقده مع باريس سان جيرمان، وأنّ رئيس الريال، فلورنتينو بيريز، لديه الرغبة نفسها.

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