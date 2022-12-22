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بين الشوطين... مبابي أشعل حماس الفرنسيين بكلمة!

22
DECEMBER
2022
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بعد أيام من نهائي المونديال "المثير"، نشرت محطة "تي إف 1" الفرنسية لقطات خاصة من داخل غرفة تبديل المنتخب الفرنسي، بين استراحة الشوطين، عندما كان المنتخب الفرنسي متأخرا بهدفين نظيفين.

وبالرغم من صغر سنه، ظهر نجم الفريق كيليان مبابي وهو يلقي كلمة تحفيزية بين الشوطين، موجهة لزملائه اللاعبين، يشجعهم فيها على العودة بقوة في المباراة، وهو ما حصل، حيث نجحت "الديوك" بتسجيل هدفين لتعود بالمباراة وتأخذها للوقت الإضافي.

وبعد مباراة "ماراثونية"، حققت الأرجنتين بطولة كأس العالم، لكن مهمتها كانت معقدة جدا أمام قتال المنتخب الفرنسي، الذي نجح بالتعادل 2-2 في الوقت الأصلي، ثم 3-3 بعد الوقت الإضافي، قبل أن يستسلم في ركلات الترجيح لقوة الحارس الأرجنتيني إمليانو مارتينيز. 

وبينما كان المنتخب الفرنسي منهارا تماما بالشوط الأول، وهو ما ظهر على وجه اللاعبين بين الشوطين، إلا أن النجم كيليان مبابي البالغ من العمر 24 عاما، لم يتردد في قيادة الفريق وتحفيزهم بقوة.

وقال مخاطبا زملائه في الفريق: "لا يمكننا أن نفعل ما هو أسوأ مما أظهرناه في الشوط الأول, نعود إلى أرض الملعب، ثم نخرج ما لدينا".

وأضاف, "استقبلنا هدفين، لكن يمكننا العودة, يا رفاق، هذا الحدث يقع مرة كل 4 سنوات".

وبالفعل، نجح مبابي بنفسه من تسجيل هدفين في ظرف دقيقتين، أعادا فرنسا للمباراة بشكل غير متوقع.

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