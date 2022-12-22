مستشار سابق في البنتاغون: الأزمة الأوكرانية استنفدت ترسانة حلف الناتو العسكرية

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صرح المستشار السابق في وزارة الدفاع الأمريكية، العقيد دوغلاس ماكجريجور، بأن حلف الناتو يفقد الإمكانات بإمداد قوات كييف بالأسلحة تدريجيا.

وأوضح ماكجريجور، عبر قناة Judging Freedom، أن الأزمة الأوكرانية استنزفت ترسانة الأسلحة الغربية، ما يثير تساؤلات حول مقدرة حلف الناتو على تزويد نظام كييف بالمزيد من الأسلحة والمعدات العسكرية.

وأشار، إلى أن حجم المساعدات العسكرية التي طلبها القائد العام للقوات الأوكرانية، الجنرال فاليري زالوجني، الأسبوع الماضي، يتجاوز إمكانات الجيوش الأوروبية.

وفي الأسبوع الماضي، صرح القائد العام للقوات الأوكرانية فاليري زالوجني، خلال مقابلة مع صحيفة Economist، بأن القوات الأوكرانية لا يمكنها إطلاق عملية عسكرية جديدة بإمكاناتها الحالية، وأن العودة إلى حدود الـ 23 من فبراير، تتطلب المزيد من المعدات العسكرية، وطالب حلف الناتو بتزويد أوكرانيا بـ 300 دبابة، و600-700 ناقلة مشاة، و 500 مدفع هاوتزر.