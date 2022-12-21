living cost indicators
carnet
horoscope
polls
jobs
writers
advertise
contact
RELATED LINKS
12 B.I.S SARL
ARCHIVES
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

بايدن يستقبل زيلينسكي في البيت الأبيض ويعهده بدعم "سخي"!

21
DECEMBER
2022
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-

استقبل الرئيس الأميركي، جو بايدن، يوم الأربعاء، نظيره الأوكراني، فولوديمير زيلينسكي، الذي يزور الولايات المتحدة، في أول زيارة له إلى الخارج منذ بدء العمليات العسكرية الروسية ببلاده في الرابع والعشرين من فبراير الماضي.

وقدم زيلينسكي ميدالية للرئيس الأميركي، تقديرا للدور الأميركي في مساعدة أوكرانيا، منذ بدء الحرب مع روسيا، فيما أشاد بايدن بما اعتبرها شجاعة أوكرانية تثير إعجاب العالم.

وأكد بايدن دعم أوكرانيا، وقال لضيفه زيلينسكي "سنمنحكم نظام الدفاع الصاروخي باتريوت، وسنقدم لكم التدريب المطلوب لأجل استخدامها".

واتهم الرئيس الأميركي روسيا باستهداف المدنيين وتحويل الشتاء إلى سلاح، مشددا على أن واشنطن ستدعم أوكرانيا إلى حين التوصل لسلام عادل.

حزمة مساعدات سخية

أعلنت وزارة الخارجية الأميركية، الأربعاء، تقديم مساعدات عسكرية جديدة إلى أوكرانيا بقيمة 1.85 مليار دولار، بينما يزور الرئيس، فولوديمير زيلينسكي، واشنطن، في أول جولة خارجية له منذ اندلاع الحرب في فبراير الماضي.

وذكرت الخارجية الأميركية، في بيان، أن المساعدات العسكرية الجديدة تتضمن نظام الدفاع الجوي "باتريوت"، الذي طالما طالب زيلينسكي بالحصول عليه لمواجهة الضربات الصاروخية الروسية، لكن واشنطن لم تصغ لهذا الطلب في الأشهر الماضية.

وتشمل المساعدات العسكرية الأميركية مليار دولار لتعزيز قدرات أوكرانيا على الدفاع الجوي لتصبح أكثر دقة، أي نظام باتريوت، بالإضافة إلى معدات حيوية ستستخدمها كييف في الدفاع عن نفسها في ساحة المعركة.

ويرتقب أن ترتفع المساعدات العسكرية الأميركية إلى أوكرانيا إلى 21 مليار دولار أميركي منذ وصول بايدن إلى الحكم.

 

Skynews
MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2022. 12 B.I.S Sarl. All Rights Reserved.
About Us Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout