تركيا تعلن اعتقال دواعش بينهم مسؤول "كتيبة الساحل"

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أعلنت السلطات التركية، الأربعاء، أن قوات الأمن ألقت القبض على اعتقال 8 عناصر من تنظيم داعش الإرهابي من بينهم قيادي، وفق ما أورد مراسلنا.

وأضاف المراسل أن القيادي هو مسؤول ما يسمى بـ"كتيبة الساحل".

وتمت الاعتقالات في ولاية هاتاي، جنوبي تركيا.

ومن جانبها، أفادت وكالة الأنباء الرسمية التركية "الأناضول" نقلا عن مصادر أمنية أن القيادي المدعو أحمد علي الذي يحمل الاسم الحركي "أبو سليمان الأشقر" أقام مع الإرهابيين الآخرين بعدة منازل مختلفة تابعة للتنظيم في الولاية.

وأسفرت العملية المشتركة عن ضبط 3 مسدسات وكميات كبيرة من العيارات النارية، إلى جانب مستلزمات أخرى.

واعترف الإرهابيون خلال التحقيقات بتلقيهم تعليمات للتوجه إلى سوريا بعد تأمين الأسلحة اللازمة للقيام بأعمال ضد الجنود الأتراك.