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أمريكيون لزيلينسكي: خذ بايدن وابنه معك إلى بلدك!.. تعبنا من التمثيلية

21
DECEMBER
2022
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أثارت زيارة الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي إلى الولايات المتحدة الأمريكية، موجة من الغضب عبر وسائل التواصل الاجتماعي، معتبرين أن هدف الزيارة هو الحصول على الأموال وتبييضها.

وبعد أن أكد مسؤولون في البيت الأبيض أن زيلينسكي بالفعل في طريقه إلى واشنطن في زيارة هي الأولى من نوعها له خارج أوكرانيا منذ بدء العملية العسكرية الروسية، وأنه سيلقي خطابا في جلسة مشتركة للكونغرس الأمريكي، سخر مغردون عبر "تويتر" من هذه الزيارة معتبرين أن هدفها الوحيد هو الحصول على أموال دافعي الضرائب الأمريكيين.

وقال أحد المغردين موجها الكلام إلى زيلينسكي: "اتركوا أمريكا خارج فسادكم! في واقع الأمر، اصطحب بايدن وابنه معك إلى بلدك. ليس لدينا أي أموال نعطيها. لقد أعطوك بالفعل ما يكفي. لقد سئمنا وتعبنا من التمثيلية!".

ونشر آخرون، صورا لحقائب مليئة بالأموال، في إشارة ساخرة إلى أن الرئيس الأوكراني سيملأ حقائبه بالدولارات الأمريكية. 

وكتب آخر: "(زيلينسكي) أنت لست سوى مبيض أموال لسياسيين محتالين".

روسيا اليوم
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