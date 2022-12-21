أمن طالبان يمنع شابات من دخول حرم جامعات بعد حظر التعليم!

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منع حراس مسلحون الأربعاء مئات الشابات من دخول حرم جامعات أفغانية غداة إعلان حكومة طالبان حظر التعليم الجامعي للفتيات، ما يسدد ضربة أخرى لحقوق الإنسان في هذا البلد.

وشاهد فريق ضم صحافيين من وكالة" فرانس برس" مجموعات من الطالبات اللواتي تجمعن أمام جامعات في العاصمة كابول، وقد منعهن من الدخول حراس مسلحون وفيما كانت البوابات مغلقة.

وقالت سيتارا فرحمند (21 عاما) طالبة أدب ألماني في جامعة كابول "كل ما يريدونه أن تبقى النساء في المنزل وتنجبن الأولاد. لا يريدون لهن أكثر من ذلك".وقالت طالبة فضلت عدم الكشف عن اسمها "قُضي علينا، فقدنا كل شيء".