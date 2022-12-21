living cost indicators
carnet
horoscope
polls
jobs
writers
advertise
contact
RELATED LINKS
12 B.I.S SARL
ARCHIVES
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

"قاتلة أمها" تفجر مفاجأة.. دوافع جديدة للجريمة!

21
DECEMBER
2022
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-

شهدت التحقيقات في قضية مقتل مصرية على يد ابنتها وعشيقها في مدينة بورسعيد شمال القاهرة والتي عرفت إعلامياً بقضية "قاتلة أمها" تفاصيل جديدة وصادمة.

اعتراف جريء

وخلال التحقيقات، اعترفت الفتاة نورهان قاتلة والدتها بمساعدة عشيقها الشاب الصغير أنها ليست عذراء، فيما رجحت التحقيقات أن الأم ضبطت ابنتها في أحضان عشيقها وهما يمارسان الرذيلة، لذا قررا قتلها حتى لا يفضح أمرهما.

وكشفت التحقيقات أن الابنة تمت خطبتها لشاب من أبناء المدينة قبل أشهر بعد قصة حب ملتهبة، واشتركت الأم في عدة جمعيات مالية لتدبير نفقات تزويجها وإعداد عش الزوجية لها، لكن تبين أن الابنة القاتلة كانت تخون خطيبها مع جارها الشاب الصغير الذي يبلغ من العمر 16 عاما، وكان يتردد على شقتها لممارسة الحب معها في غياب والدتها حتى ضبطتهما الأم مؤخرا ولذلك قررا قتلها.

سكبت الماء المغلي لتأكيد الوفاة

وتبين من التحقيقات أن الابنة بعد إجهاز الجار على والدتها قررت سكب الماء المغلي على جثتها للتأكد من وفاتها، كما تبين أن الأم طلبت من ابنتها وعشيقها أن يتركاها لتنطق الشهادتين قبل أن ينهيا حياتها تماما.

وكانت الجهات الأمنية قد تلقت بلاغا يفيد بمصرع سيدة أربعينية داخل منزلها بمنطقة الفيروز الجديدة ببورفؤاد، وتم تشكيل فريق بحث للوقوف على أسباب الحادث.

وتبين من الفحص العثور على جثة سيدة تدعى داليا سمير الحوشي، تبلغ من العمر 42 عاما متزوجة وأم لـ 3 أبناء وتعمل مشرفة عمال بمستشفى بورفؤاد العام، وذلك داخل منزلها في حي الفيروز، فيما قالت ابنتها إن لصا اقتحم شقتهم وحاول سرقتها واضطر لقتل والدتها بعد افتضاح أمره.

واتجهت شكوك رجال الأمن في الابنة، وبتضييق الخناق عليها انهارت واعترفت بوجود علاقة آثمة بينها وبين الشاب الجار الذي يصغرها بعدة أعوام، وأنها استغلت غياب أسرتها لتلتقي به داخل منزلها حتى ضبطتهما الأم لذا قرر قتلها والتخلص منها.

العربية
MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2022. 12 B.I.S Sarl. All Rights Reserved.
About Us Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout