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استعداد سعودي لمواصلة الحوار مع إيران!

21
DECEMBER
2022
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أعلن وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان، الأربعاء، أنه تحدث إلى نظيره السعودي خلال مؤتمر في الأردن الثلاثاء، مضيفا أن الوزير السعودي أكد له استعداد الرياض لمواصلة الحوار مع طهران، حسب رويترز.

وأضاف أمير عبد اللهيان في تغريدة على تويتر: "حظيت بفرصة إجراء محادثات ودية مع نظرائي على هامش مؤتمر بغداد الثاني (..) نظيري السعودي أكد لي استعداد بلاده لمواصلة الحوار مع إيران".

ولم تصدر الخارجية السعودية أي بيان بهذا الشأن، كما أنها لم ترد على طلب للتعليق من رويترز.

وقال أمير عبد اللهيان إنه تحدث أيضا مع وزراء خارجية سلطنة عمان، وقطر، والعراق، والكويت.

ويذكر أن إيران أبدت استعدادها للحوار مع دول المنطقة خلال مؤتمر في الأردن، الثلاثاء، حضرته السعودية، خصمها الإقليمي، لم تظهر فيه مؤشرات تذكر على أي تقدم ولم يتمخض عن اجتماع ثنائي بينهما، وفق رويترز.

ونظم العراق وفرنسا بشكل مشترك المؤتمر الذي يهدف إلى دعم الاستقرار في العراق والمنطقة على النطاق الأوسع. وتدعم طهران وهي أكبر قوة شيعية والرياض أكبر قوة سنية في الشرق الأوسط أطرافا متصارعة في حروب بالوكالة من اليمن إلى سوريا وأماكن أخرى.

ونص بيان ختامي على أن المشاركين استعرضوا تداعيات الأزمات الدولية على العراق والمنطقة، وقالوا إن التغلب عليها يتطلب تعاونا إقليميا من دون تحديد إجراءات محددة.

وقطعت السعودية وإيران العلاقات في عام 2016، ووفر الاجتماع على الشاطئ الأردني للبحر الميت فرصة لإجراء محادثات مباشرة، لكن لم ترد أنباء عن أي اجتماع بين وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان ونظيره السعودي الأمير فيصل بن فرحان آل سعود.

الحرة
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