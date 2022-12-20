ميسي وأنتونيلا: سحر ولعب وعائلة وحب (كريستين حبيب)

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كريستين حبيب - الشرق الأوسط -

عمرُ معرفة ليونيل ميسي بزوجته أنتونيلا روكوزو من عمرِ معرفتِه بالكُرة. بين أزقّة الطفولة في مسقط رأسَيهما بمدينة روزاريو الأرجنتينية التقيا وهُما لم يتجاوزا الثامنة بعد. كانت أنتونيلا رفيقة اللعب وقريبة أفضل أصدقاء ميسي؛ لوكاس سكاليا.

قدمٌ على الطابة ويدٌ في يد أنتونيلا التي تصغره بسنة واحدة، كبر ليونيل. وعندما بلغ عامه الـ13 وحان وقت الجدّ ومغادرة الأرجنتين إلى إسبانيا للتدريب، افترقت اليدان الصغيرتان. قليلةٌ صداقات الطفولة التي تنتصر على الزمن والمسافات، وعلاقة ميسي وروكوزو واحدةٌ منها. رغم انقطاع التواصل لفترة بسبب انشغاله في تطوير موهبته ضمن نادي برشلونة، كان، ومع كل عطلة تردّه إلى مسقط رأسه روزاريو، يزور أنتونيلا ويمضي الوقت معها.

ليست الساحرة المستديرة وحدها التي أوقعت ليونيل ميسي في شِباكها، فعطلةً تلو العطلة كان سحر أنتونيلا يفعل فعله. وبما أنّ صلابة العلاقات لا تُمتَحن إلا في أوقات الشدّة، فقد أثبت ميسي أن حبه روكوزو ليس مجرّد سحابة صيف. ففي عام 2005، خسرت ابنة الـ17 عاماً صديقتها المقرّبة أورسولا في حادث سير. عندما بلغه الخبر، لم يتردد ميسي في السفر من إسبانيا إلى الأرجنتين للوقوف إلى جانب أنتونيلا ومواساتها.

عام 2009، وبالتزامن مع فوزه بأولى كُراته الذهبية (Ballon d’Or)، نقل ميسي علاقته مع روكوزو إلى العلَن، مصرّحاً في إحدى مقابلاته أن بينهما قصة حب. وتثبيتاً لهذا الحب، بدأ الثنائي فترة من الخطوبة عام 2010 وانتقلت أنتونيلا للعيش مع ليونيل في إسبانيا. تفرّغت للاهتمام بخطيبها، فلم تكمل دراستها الجامعية في طب الأسنان. وفي سن الـ24 أنجبت طفلهما الأول تياغو. حتى قبل ولادة ابنه البكر، أظهر ميسي حماسةً كبيرةً للأبوّة، فهو اختار أسلوباً طريفاً للإعلان عن حمل شريكته واضعاً الكرة تحت قميصه بعد تسجيل منتخب بلاده هدفاً خلال مباراة الأرجنتين ضد الإكوادور عام 2012.

«لقد بدّل ابني حياتي أكثر ممّا فعلت الـ(Ballon d’Or)»؛ بهذه العبارة اختصر ميسي فرحته بتياغو في مقابلة مع صحيفة «El Periodico» الإسبانية عام 2013. لم يَطُل انتظاره لاختبار فرحة مماثلة، فخلال سنة 2015 أنجبت أنتونيلا ابنهما الثاني ماتيو.

كان تياغو وماتيو في الخامسة والثانية من عمرَيهما يوم شهدا على زفاف والدَيهما في صيف 2017. في أحد فنادق مدينة روزاريو حيث زُرعت بذور حبهما، ارتبط الثنائي رسمياً بعد 7 سنوات من الخطوبة. كاد عدد الصحافيين يوازي عدد المدعوين الذي لم يتخطّ الـ260؛ من بينهم أسماء بارزة في عالم كرة القدم.

على مواسم عدّة، قسّم ميسي وروكوزو علاقتهما. لم يحرقا المراحل، فكان موسمٌ لحب الطفولة البريء، وموسمٌ آخر لاكتشاف الآخر خلال المراهقة، وبعدها أتت الخطوبة التي تَلاها الإنجاب. بكامل اقتناعهما، وقف ليونيل وأنتونيلا عريساً وعروساً في أفخم فنادق روزاريو ليقولا «نعم» مرةً ثانية.

لا يُخفي ميسي تقديره الكبير لزوجته، ويبدو فخوراً بإخلاصه لها. ففي مقابلة مع صحيفة «لا ماركا» الإسبانية قال مرة: «أنا معجب بكل ما فيها. لديها كثير من الصفات الحسنة. شخصيتها، مزاجها الجيّد، طريقتها الرائعة في مواجهة المشكلات، ذكاؤها…».

من جانبها، لا توفّر أنتونيلا فرصة لإظهار مساندتها لزوجها؛ أكان من خلال مرافقتها إياه إلى المباريات، أو عبر الصور التي تنشرها عبر صفحتها على «إنستغرام» التي يتابعها أكثر من 26 مليون شخص. لا تبخل أنتونيلا على المتابعين بمشاركتهم اللحظات العائلية الحميمة التي تجمعها بميسي والأولاد، كأعياد الميلاد والجلسات مع الأصدقاء والإجازات الصيفية. كما أنها تُفرد مساحةً لعملها الخاص، فهي تملك متجراً للأحذية الأرجنتينية في برشلونة، إلى جانب عرضِها أزياء من ماركات عالمية.

عام 2018، استقبل ميسي وزوجته مولودهما الثالث سيرو. انضمّ اسمه إلى مجموعة الأوشام على جسدَي الوالدَين، والتي تحمل أسماء أبنائهما. أما الوشم المشترك الرابع بين ليونيل وأنتونيلا، فهو تاريخ زواجهما، 30 يونيو (حزيران) 2017.

يحترف ميسي لعبة الزواج والأبوّة، بقدرِ احترافه كرة القدَم. وتُجاريه زوجته في هذا الاحتراف، فمن الواضح أن الاثنين يضعان العائلة قبل كل شيء. يقول في إحدى مقابلاته: «أولادي الثلاثة غيّروا نظرتي إلى الحياة وطريقة تفكيري، كما أنهم ساعدوني في النضوج». من المعروف أن ميسي يمضي كثيراً من الوقت مع عائلته، وهو يكشف أن فترات الراحة والهدوء قليلة جداً في المنزل: «أنتونيلا وأنا نحاول أن نستمتع بكل لحظة معهم؛ أكان خلال مشاهدة التلفزيون أو اللعب… نحب أن نبقى في البيت ونفرح بتلك الأوقات».

لعلّ الأيام التي أمضاها ميسي في مونديال قطر 2022 والتي لم تفارقه عائلته خلالها، كانت خير دليل على هذا التماسك العائلي. بعد مباراة الأرجنتين ضد أستراليا تحدّث قائلاً: «منذ الركلة الأولى وحتى صافرة النهاية، كنت أفكّر في أولادي. هم يكبرون ويستوعبون أكثر ما يجري في المباريات». مع العلم أن تياغو وماتيو يتدربان في «أكاديمية باريس سان جيرمان لكرة القدم».

كافأ الوالد فريقه الصغير منذ أيام عندما حمل لهم كأس العالم، هو الذي حلم بأن يتوّج مسيرته بهذا الإنجاز التاريخيّ. في طليعة الفخورين، وقفت أنتونيلا التي نشرت مجموعة من الصور العائلية برفقة الكأس المذهّبة. وهي التي رافقت ميسي منذ أولى سنوات الحلم، كتبت: «شكراً لأنك علّمتنا ألا نستسلم أبداً، وأنه علينا القتال حتى النهاية. لقد أنجزت ذلك أخيراً... أنت بطل العالم. نعرف أنك عانيت لسنوات طويلة من أجل تحقيق ذلك».