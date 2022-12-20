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أسهم أوروبا عند أدنى مستوى في شهرين ونصف

20
DECEMBER
2022
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هبطت الأسهم الأوروبية الثلاثاء، متأثرة بتراجع أسهم العقارات والتكنولوجيا بعدما أقلق البنك المركزي الياباني الأسواق العالمية بتحول مفاجئ في السياسة التي ستسمح لأسعار الفائدة طويلة الأجل بمزيد من الارتفاع.

وتراجع المؤشر ستوكس 600 الأوروبي 0.9 بالمئة بحلول الساعة 08:08 بتوقيت غرينتش مسجلًا أدنى مستوياته منذ تشرين الثاني.

وهبط المؤشر داكس الألماني بنسبة 0.8 بالمئة، إذ سجلت عوائد السندات لأجل عشرة أعوام أدنى مستوياتها في أكثر من شهر.

وقادت أسهم العقارات والتكنولوجيا الحساسة لأسعار الفائدة الهبوط على المؤشر ستوكس 600، إذ هبط مؤشر العقارات 1.9 بالمئة والتكنولوجيا 1.6 بالمئة.

وهبط قطاع التعدين 1.2 بالمئة في ظل انخفاض أسعار النحاس بسبب مخاوف حول الطلب قصير الأجل من الصين بعدما أثرت إصابات جديدة بكوفيد-19 على النشاط الاقتصادي للدولة.

وتراجع سهم “أورنج” واحدا بالمئة بعد أن أعلنت مجموعة الاتصالات الفرنسية أن مساعد رئيسها التنفيذي والمدير المالي رامون فرنانديز سيترك الشركة.

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