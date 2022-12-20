ارتفاع سعر صرف الين الياباني بشكل حاد

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ارتفع سعر صرف الين بشكل حاد مقابل الدولار الثلاثاء، بعد إعلان بنك اليابان رفع الحد الأعلى لنسبة الفائدة على القروض طويلة الأجل من 0.25٪ إلى 0.5٪.

قبل الإعلان عن رفع أسعار الفائدة، كان الدولار الواحد يساوي أكثر من 137 ينا. لكن بعد ذلك، واعتبارا من الساعة 13:00 بالتوقيت المحلي (07:00 بتوقيت موسكو)، أصبح الدولار يساوي 133 ينا.

في الوقت نفسه، حافظ بنك اليابان على معدل سلبي قدره 0.1٪ على القروض قصيرة الأجل ومعدل صفر على القروض طويلة الأجل. وخلال ذلك سمح بنك اليابان بتغيير هذه الفائدة في حدود 0.5٪.

حتى الآن اتبع بنك اليابان سياسة مالية سلسة جدًا، لتحفيز مجال الأعمال، وذلك على عكس الإجراءات التي اتخذها الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي والبنك المركزي الأوروبي، حيث تم رفع نسبة الفائدة على الإقراض بشكل كبير لصالح مكافحة التضخم. وجعل هذا الاستثمار في الأصول المقومة بالدولار واليورو أكثر ربحية، مما أدى إلى انخفاض الين. وتحت تأثير نسبة الفائدة المنخفضة جدا على القروض، انخفض الين مقابل الدولار في الأشهر الأخيرة إلى أدنى مستوى له منذ 30 عاما. وتسبب ذلك في ارتفاع أسعار، موارد الطاقة والمواد الغذائية والمواد الخام المستوردة.

ونتيجة لذلك، ارتفعت فواتير الكهرباء والغاز المنزلي والمياه في اليابان في عام 2022 إلى مستويات قياسية تعتبر الأعلى منذ عام 1981.