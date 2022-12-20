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تشارلز الثالث أصبح ثاني ملك بريطاني تظهر صوره على العملة الورقية

20
DECEMBER
2022
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أصبح تشارلز الثالث، بدءا من أمس، ثاني ملك بريطاني تظهر صورته ممهورة على عملة ورقية بتاريخ بريطانيا، بعد والدته الراحلة إليزابيث الثانية، فقد كشف "بنك إنجلترا" المركزي، النقاب الاثنين عن استخدامه صورة تم استنساخها له في 2013 من لقطة أصلية قدمها قصر باكنغهام، وتم تحديثها على مدار السنوات منذ ذلك العام، مع تقدمه بالعمر البالغ 74 حاليا.
 
ويظهر تشارلز الثالث من دون تاج بصور على عملات ستتداولها الأسواق بدءا من منتصف 2024 وهي فئة 50 و20 و10 و5 جنيهات استرلينية، مع عدم وجود تغييرات أخرى على تصميمات العملات الورقية المتداولة حاليا، باستثناء أن الملك يواجه الكاميرا مع ميل نظره قليلا إلى اليسار، بعكس صور والدته على عملات ورقية تظهر فيها وهي تنظر إلى اليمين، في تقليد يلزم كل ملكة أو ملك بأن ينظر نحو اتجاه معاكس لسلفه على نقد معدني أو ورقي.
 
 
والمعروف أن Bank of England أصدر العملات الورقية منذ القرن السابع عشر، من دون أي صورة أو رسم لأي ملك على أي منها، وفقا لما ألمت به "العربية.نت" مما ورد أمس واليوم الثلاثاء نقلا بوسائل إعلام محلية عدة عن الموقع الإلكتروني للبنك الذي تم تأسيسه في 1694 كواحد من أقدم 8 بنوك في العالم.
 
يذكر البنك أيضا، أن وزارة الخزانة البريطانية صنعت التاريخ حين أعطته الإذن في 1956 بأن يستخدم صورة للملكة إليزابيث الثانية على سلسلة جديدة من عملات ورقية قرر ذلك العام إصدارها، فظهرت في 1960 أول ورقة ممهورة بصورتها التي نراها في الفيديو المعروض أعلاه، وكانت من فئة 1 إسترليني، تعادل 25 بقوتها الشرائية حاليا، تلتها بعد عام ورقة بقيمة 10 شلن، ثم ظهرت البقية بفئات أكبر، وفقا في كل مرة لنسب التضخم.
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