شاب يتوفى بأزمة قلبية بعد فوز ميسي بكأس العالم

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تحدثت وسائل الإعلام المصرية عن وفاة شاب يدعى مصطفى، بعد تعرضه لأزمة قلبية غداة فوز المنتخب الأرجنتيني على نظيره الفرنسي والتتويج بكأس العالم.

والراحل مصطفى عبد العال مقيم في منطقة شبرا الخيمة، ويبلغ من العمر 26 عاما، وهو محام كان شديد الحب لللاعب ليونيل ميسي لاعب المنتخب الأرجنتيني، وكان يتمنى تتويج الأخير بكأس العالم.

وكان آخر منشور كتبه على صفحته على الـ "فيسبوك"، احتفالا بفوز منتخب الأرجنتين، قائلا "هتفضل أحلى ذكرى في حياتي".

وكتب أحد أصدقاء المتوفي ويدعى محمد حمدي، "لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم ..إنا لله وإنا إليه راجعون .. مصطفى عبد العال كان معانا إمبارح وتوفى بسكتة قلبية".

وذكر عدد من أصدقاء المتوفي، على موقع التواصل الاجتماعي، أن مصطفى ذهب أمس لمشاهدة نهائي كأس العالم في منطقة وسط البلد رفقة عدد من أصدقائه، وبعد انتهاء المباراة بفوز الأرجنتين وتحقيق نجمه المفضل ميسي لكأس العالم، أصيب بأزمة قلبية من شدة الفرح، وتم نقله على الفور إلى مستشفى العجوزة، وفور وصوله إلى المستشفى، لفظ أنفاسه الأخيرة، وجرى نقله إلى المشرحة.