الذهب يعزز مكانته مع تراجع الدولار

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ارتفعت أسعار الذهب الثلاثاء، في ظل انخفاض قيمة الدولار، على الرغم من أن مخاوف طويلة الأمد حول رفع المجلس الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي الأميركي) أسعار الفائدة أبقت مكاسب المعادن النفيسة غير المدرة للأرباح تحت السيطرة.

وارتفع الذهب في المعاملات الفورية 0.3 بالمئة إلى 1791.91 دولار للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 06:36 بتوقيت غرينتش، كما ارتفعت العقود الأميركية الآجلة للذهب 0.1 بالمئة إلى 1800.20 دولار للأوقية.

وسجل مؤشر الدولار هبوطاً بنسبة 0.3 بالمئة في ظل ارتفاع قيمة الين الياباني، بعدما قال بنك اليابان إنه سيعدل سياسة السيطرة على منحنى الأرباح. ويجعل الدولار الذي هبطت قيمته الذهب أكثر جاذبية أمام المشترين خارج الولايات المتحدة.

وعلى الرغم من أن الذهب يعتبر تحوطاً ضد التضخم، فإن أسعار الفائدة المرتفعة ترفع تكلفة الفرصة البديلة لحيازة السبائك.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، ارتفعت الفضة في المعاملات الفورية 0.4 بالمئة إلى 23.04 دولار للأوقية وارتفع البلاتين 0.4 بالمئة إلى 983.25 دولار، فيما ارتفع البلاديوم واحد بالمئة إلى 1685.16 دولار.