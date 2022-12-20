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البرلمان الأوروبي يدعو إيلون ماسك لجلسة استماع

20
DECEMBER
2022
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أعلن البرلمان الأوروبي أن رئيسته روبرتا ميتسولا أرسلت رسالة إلى إيلون ماسك، تطلب فيها من المالك الجديد لموقع “تويتر” الإدلاء بشهادته أمام المجلس التشريعي للاتحاد الأوروبي.

وعلى الرغم من هذا الطلب، إلا أن البرلمان الأوروبي لا يملك السلطة لإجبار الملياردير الأميركي على المثول أمامه. ولم يتضح في الحال ما إذا كان ماسك سيلبي هذه الدعوة أم لا.

وماسك الذي يرأس شركة “تيسلا” لصناعة السيارات الكهربائية، أثار جدلاً واسعاً منذ أن استحوذ على منصة تويتر للتواصل الاجتماعي في تشرين الاول، مقابل 44 مليار دولار. فقد قام بفصل نصف كبار الموظفين في الشركة وأعاد تفعيل حساب الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب وألغى سياسة مكافحة المعلومات المضللة بشأن كوفيد-19. كما جمد ماسك حسابات بعض الصحافيين ومنع الترويج عبر “تويتر” لمنصات اجتماعية منافسة، قبل أن يعود عن ذلك.

وأثارت هذه التغييرات الكثيرة انتباه صناع القرارات السياسية في كل من الولايات المتحدة وأوروبا.

وسبق للمفوضية الأوروبية أن حذرت ماسك من أن الاتحاد الأوروبي قد يفرض “عقوبات” عليه بسبب التهديد الذي يشكله لحرية الإعلام.

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