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بالصور- كأس العالم وصل الأرجنتين... استقبال مهيب لميسي وفريقه!

20
DECEMBER
2022
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بدأت الاحتفالات الشعبية فور أن حطت الطائرة التي تقل المنتخب الأرجنتيني الفائز ببطولة كأس العالم لكرة القدم 2022، التي استضافتها قطر مؤخرا.

ووصلت الطائرة التي تقل راقصي التانغو، وعلى رأسهم ليونيل ميسي، إلى مطار إيزيزا الدولي في بوينس آيرس، عائدة من قطر الثلاثاء عند الساعة 5:40 بتوقيت غرينتش.

وبعد فوزهم على فرنسا في نهائي كأس العالم الأحد في مباراة مشوقة، سيمضي اللاعبون ليلتهم في مجمع تدريب الاتحاد الأرجنتيني لكرة القدم قرب المطار حيث ينتظرهم آلاف المشجعين للترحيب بهم.

وكان ميسي أول من خرج من الطائرة، حيث كان يحمل بيده كأس العالم، وبعده مباشرة مدرب المنتخب ليونيل سكالوني، ثم تبعه المهاجم جوليان الفاريز الذي سجل أربعة أهداف خلال مونديال قطر وباقي أفراد المنتخب والبعثة الأرجنتينية.

نزل اللاعبون من الطائرة وشقوا طريقهم على سجادة حمراء وصولا الى حافلة مكشوفة على وقع أغنية، حتى بدأوا في جولة وسط مدينة بوينس آيرس حيث شوهد الملايين في يستقبلهم في الشوارع مع إعلان عطلة رسمية في البلاد.

ووضعت صورة لميسي على ذيل الطائرة مع عبارة "فريق واحد، بلد واحد، حلم واحد".

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