سوناك: مفاوضات وقف إطلاق النار في أوكرانيا لا جدوى منها الآن

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قال رئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك، إن المفاوضات حول وقف إطلاق النار في أوكرانيا لا جدوى منها في الوقت الراهن، ولن تتم “إلا بعد انسحاب روسيا من أوكرانيا”.

وقال: “يجب أن نكون واضحين بأن أي دعوة من جانب واحد لوقف إطلاق النار لا معنى لها على الإطلاق في الوقت الحالي”.

وأضاف أن روسيا ستستغل وقف إطلاق النار لحشد قوات إضافية، ولذلك يجب إجراء المفاوضات بعد انسحابها من أوكرانيا.

ودعا سوناك إلى استمرار تقديم المساعدة إلى كييف، بما في ذلك أنظمة الدفاع الجوي والعربات المدرعة، ووعد بالحفاظ على مستوى الدعم الحالي.