المغرب.. اعتقال نجل “إمبراطور الهرهورة” بشبهة الاستيلاء على أموال والده

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أمر قاضي التحقيق بالمحكمة الابتدائية في تمارة المغربية باعتقال نجل البرلماني السابق فوزي بنعلال، الذي كان يرأس جماعة الهرهورة، بشبهة تزوير محررات عرفية وتجارية.

وذكر موقع “زنقة 20” أن قاضي التحقيق رئيس الغرفة السادسة لدى محكمة الاستئناف في الرباط كان أمر، الثلاثاء الماضي، بإيداع موظفة في بلدية الهرهورة، كانت تعمل كاتبة خاصة للقيادي الاستقلالي السابق فوزي بنعلال، الشهير بإمبراطور الهرهورة، وتعد ذراعه اليمني وكاتمة أسراره يتهمة تزوير تركة البرلماني والاستقلالي السابق للاستيلاء على عقاره.

ويأتي القرار بعد متابعة الأشخاص الثلاثة الموقوفين من أجل جنح التزوير في محررات عرفية، وتجارية واستعمالها، بعد تزوير محررات للاستيلاء على تركة مكونة من شركات عبر نقل ملكيتها دون باقي الورثة.