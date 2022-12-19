اليابان: ندعم انضمام الاتحاد الأفريقي إلى مجموعة العشرين

وقالت وزارة الخارجية اليابانية في بيان اليوم الاثنين، إن كيشيدا أكد دعم بلاده لانضمام الاتحاد الأفريقي إلى مجموعة العشرين، انطلاقا من إيمانها بأهمية توسيع أفريقيا لتواجدها في ضوء الدور المتزايد لدول القارة في المجتمع الدولي خلال السنوات الأخيرة.

مجموعة العشرين هي منتدى حكومي دولي يتألف من 19 دولة والاتحاد الأوروبي. المنتدى يمثل 85% من الناتج المحلي الإجمالي العالمي، و75% من التجارة الدولية ويتواجد بها ثلثي سكان العالم.

تقول مجموعة العشرين إنها تسعى إلى معالجة القضايا الرئيسية المتعلقة بالاقتصاد العالمي، بما في ذلك الاستقرار المالي الدولي والتنمية المستدامة. الاتحاد الأفريقي المكون من 55 عضوا هو أحد أكبر التكتلات الإقليمية في العالم، وتأسس في عام 2002 خلفا لمنظمة الوحدة الأفريقية.