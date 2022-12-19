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اليابان: ندعم انضمام الاتحاد الأفريقي إلى مجموعة العشرين

19
DECEMBER
2022
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أعرب رئيس الوزراء الياباني فوميو كيشيدا اليوم الاثنين، عن دعمه لانضمام الاتحاد الأفريقي إلى مجموعة العشرين لأقوى الدول الصناعية.
ففي 16 نوفمبر/ تشرين الثاني.، دعم الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون عضوية الاتحاد الأفريقي في مجموعة العشرين، وهي دعوة رددها الرئيس الأمريكي جو بايدن هذا الشهر، وطلب من الكتلة الانضمام إلى مجموعة العشرين كعضو دائم.
وقالت وزارة الخارجية اليابانية في بيان اليوم الاثنين، إن كيشيدا أكد دعم بلاده لانضمام الاتحاد الأفريقي إلى مجموعة العشرين، انطلاقا من إيمانها بأهمية توسيع أفريقيا لتواجدها في ضوء الدور المتزايد لدول القارة في المجتمع الدولي خلال السنوات الأخيرة.
مجموعة العشرين هي منتدى حكومي دولي يتألف من 19 دولة والاتحاد الأوروبي. المنتدى يمثل 85% من الناتج المحلي الإجمالي العالمي، و75% من التجارة الدولية ويتواجد بها ثلثي سكان العالم.
تقول مجموعة العشرين إنها تسعى إلى معالجة القضايا الرئيسية المتعلقة بالاقتصاد العالمي، بما في ذلك الاستقرار المالي الدولي والتنمية المستدامة. الاتحاد الأفريقي المكون من 55 عضوا هو أحد أكبر التكتلات الإقليمية في العالم، وتأسس في عام 2002 خلفا لمنظمة الوحدة الأفريقية.
وتأسس بعدما ظهرت الحاجة إلى إعادة توجيه الانتباه من الكفاح من أجل إنهاء الاستعمار وتخليص القارة من الفصل العنصري، الذي كان محور اهتمام المنظمة القديمة، إلى زيادة التعاون وتكامل الدول الأفريقية لتحفيز النمو والتنمية الاقتصادية في أفريقيا.
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