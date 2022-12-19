كندا تصادر أصولا مملوكة للملياردير الروسي رومان أبراموفيتش بقيمة 26 مليون دولار

ونشرت وزارة الخارجية الكندية بيانا أعلنت فيه بدء إجراءات مصادرة أصول بقيمة 26 مليون دولار تابعة لشركة “جرانيت كابيتال”، المملوكة لرجل الأعمال الروسي البارز، وقالت إن ذلك “جزء من العقوبات المفروضة على روسيا بسبب أوكرانيا”.

وتأتي الخطوة الكندية استمرارا للعقوبات التي تواصل فرضها ضد روسيا بسبب الأزمة الدائرة في أوكرانيا. فرضت وزارة الخارجية الروسية هذا الشهر، عقوبات ضد 200 مواطن كندي، بينهم مسؤولون رفيعو المستوى وبرلمانيون.

وجاء في بيان الخارجية الروسية: “ردا على العقوبات الشخصية التي فرضتها أوتاوا ضد مسؤولين روس وجنود وقضاة وموظفي هيئات إنفاذ القانون ونشطاء مجتمع، وعملا بمبدأ المعاملة بالمثل، قررت موسكو منع دخول 200 مواطن كندي إلى البلاد”.