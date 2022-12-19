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عثرت الشرطة الألمانية في العاصمة برلين ليل الجمعة على "جزء كبير" من المجوهرات النفيسة التي يحوي بعضها قطعاً ماسية وسُرقت قبل ثلاث سنوات من متحف في مدينة دريسدن.



وأعلنت الشرطة ومكتب المدعي العام في دريسدن، عُثر على 31 قطعة كاملة أو منقوصة، من بينها وسام النسر الأبيض البولندي المرصع بالماس على شكل نجمة صدر.



ويأتي العثور على هذه القطع المسروقة في ظل استمرار محاكمة ستة مشتبه بهم متهمين بارتكاب عملية السطو اللافتة العائدة إلى تشرين الثاني 2019، والتي انطلقت أمام القضاء الألماني في كانون الثاني.



ويُشتبه في أن هؤلاء اقتحموا متحف Grunes Gewolbe أو القبو الأخضر الشهير في دريسدن، وهي مدينة مشيدة في العصر الباروكي، في 25 تشرين الثاني 2019، وسرقوا منه 21 جوهرة مرصعة بأكثر من 4300 ماسة، إحداها من عيار 49 قيراطاً، بقيمة إجمالية لا تقل عن 113.8 مليون يورو.



وقد تعذر طيلة هذه الفترة العثور على المسروقات، والتزم المتهمون صمتا مطبقا خلال المحاكمة.



إلا أن السلطات استرجعت معظم القطع المسروقة بفضل "محادثات استكشافية" أجريت بين فريقي الدفاع والادعاء، بهدف تسوية محتملة في هذه المحاكمة واستعادة المسروقات التي لا تزال موجودة. وقد تم نقلها من برلين إلى دريسدن تحت حماية قوات الشرطة الخاصة.