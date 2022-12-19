ميسي أغنى لاعب... إليكُم حجم ثروته بعد رحلة استمرت نحو 20 عاماً

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وجد قائد منتخب الأرجنتين ليونيل ميسي كنزه المفقود، بعد تحقيق لقب بطولة كأس العالم "مونديال قطر 2022"، بعد رحلة استمرت نحو 20 عاماً في الملاعب حقق خلالها تقريبا جميع الألقاب الممكن تحقيقها وحطم العديد من الأرقام القياسية التي بات يصعب كسرها لسنوات.



وخلال مسيرته لعب لفترة طويلة لنادي "برشلونة الإسباني"، ويلعب حالياً لنادي "باريس سان جيرمان" الفرنسي. كما انضم إلى قائمة اللاعبين الذين فازوا بـ 100 مباراة دولية. وسجل 90 هدفاً دولياً، ويحتل المركز الثالث بين اللاعبين الذين سجلوا أكبر عدد من الأهداف.



ويعد ميسي واحداً من أساطير كرة القدم، إذ فاز بجائزة الكرة الذهبية 7 مرات كأفضل لاعب في العالم، وهو الرقم الأكبر في تاريخ كرة القدم، ولكن كم تبلغ ثروته؟.

يحتل ليونيل ميسي المرتبة الأولى في قائمة الرياضيين الأعلى أجراً، وفقاً لتصنيف "مجلة فوربس"، إذ يبلغ دخله السنوي 130 مليون دولار أميركي. من هذا المبلغ، تم جني 75 مليون دولار أميركي من خلال لعب كرة القدم، و55 مليون دولار أميركي بعيداً عن الرياضة.



ووفقاً للتقارير، تبلغ ثروة ليونيل ميسي أكثر من 620 مليون دولار أميركي، مما يجعله أغنى لاعب كرة قدم في العالم، وفقاً لما ذكرته مؤسسة "sssamiti"، واطلعت عليه "العربية.نت".



وعلى الرغم من تراجع أجر ميسي بعد مغادرة برشلونة عام 2021 بنحو 22 مليون دولار، فإن ما يجنيه زاد من خلال الإعلان والوسائل الأخرى. إذ يعلن ميسي للعديد من العلامات التجارية الكبرى بما في ذلك Adidas وPepsi وLay’s.



وبصرف النظر عن لعبة كرة القدم من حيث العائد، فإن ليونيل ميسي يتعادل مع كابتن منتخب البرتغال كريستيانو رونالدو، في الأرباح خارج البساط الأخضر بواقع 55 مليون دولار لكل منهما.



وقدمت فوربس قائمة أفضل 10 لاعبين، حيث أصبح ليونيل ميسي أغنى لاعب من حيث الأرباح هذا العام.



ولد ليونيل ميسي في 24 حزيران 1987 في روزاريو، الأرجنتين، لعامل في أحد المصانع يدعى جورج ميسي، ولديه شقيقان - رودريغو وماتياس - وأخت تدعى ماريا سول.



وفي عمر الثلاثين تزوج ميسي من أنتونيلا روكازو، ولديهما حالياً ولدان وابنة، الابن الأول المسمى تياغو ميسي، الذي وُلد في 2 تشرين الثاني 2012. وماتو ميسي، مواليد 11 أيلول 2015، أما الابنة فولدت بعد الزواج واسمها "سيرون".



حصل على 7 جوائز "بالون دور"، و6 مرات الحذاء الذهبي، بالإضافة إلى العديد من الجوائز الأخرى.



جوائز وإنجازات ليونيل ميسي:



2013 و2017 و2018 - الحذاء الذهبي الأوروبي



2021 - كأس بيتشيتشي



2009 - أفضل لاعب في العالم



2012 - أفضل لاعب كرة قدم في العالم



2019 - أفضل لاعب في "FIFA" للرجال



2016 - كرة الفيفا الذهبية



2015 - جائزة أفضل لاعب في الاتحاد الأوروبي لكرة القدم للرجال



2005 - جولدن بوي



2014 - الكرة الذهبية لكأس العالم "FIFA"



2007 - جوائز برافو



2009 - ماركا ليندا



2016 - جائزة "La Liga" لأفضل مهاجم



2012 - أفضل هداف وفقاً لـ "IFFHS World"



2015 - جائزة أفضل رياضي دولي "ESPY"



2006 - أفضل لاعب شاب في العالم لكرة القدم



2015 - جائزة "La Liga" لأفضل لاعب.