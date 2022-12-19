بالصّورة- "حركة بذيئة" لحارس الأرجنتين تُثير غضبًا واسعًا

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أثار حارس المنتخب الأرجنتيني إيميليانو مارتينيز غضبًا واسعًا بسبب "الحركة البذيئة"، التي قام بها عقب تتويجه بجائزة أفضل حارس في كأس العالم 2022.



وتوج منتخب الأرجنتين بلقب كأس العالم 2022، للمرة الثالثة في تاريخه بعد الفوز على فرنسا في مباراة النهائي بركلات الترجيح. كما تسلّم مارتينيز جائزة القفاز الذهبي لأفضل حارس مرمى في مونديال 2022.

وتداول نشطاء على المواقع الاجتماعية بشكل كبير صورة مارتينيز، وهو يقوم بإشارة وصفوها بـ"غير الأخلاقية والبذيئة" تجاه الجماهير والمشاهدين، عقب تسلمه الجائزة.



وعبر متابعون عن سخطهم من حركة الحارس، الذي كان له دور كبير في تتويج منتخب بلاده بالمونديال، خاصة وأن الملايين حول العالم كانوا يتابعون تلك الأحداث على الهواء مباشرة.



وكشف الحارس، البالغ من العمر 30 عاما، في حوار مع إذاعة "لا ريد" الأرجنتينية، السر وراء حركته.



وقال إن الجماهير الفرنسية، التي كانت حاضرة في استاد لوسيل، ظلت تستهزئ به طوال المباراة، وخاصة خلال ركلات الترجيح.



وذكر مارتينيز: "لقد فعلت ذلك لأن الفرنسيين أطلقوا صيحات الاستهجان علي"، مضيفا "لا أستطيع تحمل التكبّر".



وتابع: "أهدي اللقب لعائلتي. لقد أتيت من مكان متواضع للغاية، وذهبت إلى إنجلترا في سن مبكرة جدا".