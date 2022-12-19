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مقتل 3 شرطيين في الأردن... ماذا في التفاصيل؟

19
DECEMBER
2022
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أعلنت السلطات الأمنية في الأردن، اليوم الاثنين، عن مقتل وإصابة 8 من أفراد الأمن أثناء مداهمة للمشتبه به في مقتل العقيد عبد الرزاق عبد الحافظ الدلابيح، نائب مدير شرطة محافظة معان.

وأوضحت مديرية الأمن العام في الأردن بأن 3 من عناصر الأمن قتلوا وأصيب 5 آخرون خلال مداهمة مشتبه به بمقتل الدلابيح.

وأشارت مديرية الأمن العام، في بيان، إلى مقتل المشتبه به، الذي وصفته بأنه "من حملة الفكر التكفيري"، بالإضافة إلى ضبط 8 أشخاص آخرين.

وقال الأمن العام إن التحقيقات جارية، وأنه سيصار إلى الكشف عن التفاصيل لاحقا.

وكانت مديرية الأمن العام نعت، الخميس الماضي "العقيد عبد الرزاق عبد الحافظ الدلابيح نائب مدير شرطة محافظة معان، إثر تعرضه للإصابة بعيار ناري في منطقة الرأس أثناء تعامله مع أعمال شغب كانت تقوم بها مجموعة من المخربين والخارجين عن القانون في منطقة الحسينية في محافظة معان".

وشارك الآلاف من الأردنيين وسط صدمة كبيرة بتشييع جثمان الدلابيح، كما قدم العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني والأمير الحسن ورئيس هيئة الأركان المشتركة ورئيس الديوان الملكي واجب العزاء.

والجمعة، قال وزير الداخلية الأردني مازن الفراية إن جريمة قتل الدلابيح "لن تمر بدون عقاب والأجهزة الأمنية تبذل كل جهودها لضبط الجاني في أسرع وقت".

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