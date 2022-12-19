living cost indicators
carnet
horoscope
polls
jobs
writers
advertise
contact
RELATED LINKS
12 B.I.S SARL
ARCHIVES
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

ميسي يكشف حقيقة اعتزاله

19
DECEMBER
2022
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-

حسم النجم ليونيل ميسي موقفه من اعتزال اللعب الدولي عقب قيادته الأرجنتين للفوز بكأس العالم 2022 بتغلبها على فرنسا في النهائي بركلات الترجيح 4-2 بعدما انتهت المباراة بالتعادل 3-3.

وصرح ميسي قبل البطولة بأن مونديال قطر سيكون كأس العالم الأخير له، وبعد مطالبات العديد باعتزال ميسي وهو محققا للقب، خرج وتحدث حول هذا الأمر عقب مواجهة فرنسا.

وفي حوار مع "بي إن سبورتس" وللإجابة عن سؤال إذا ما كان ذلك هو ظهوره الأخير بقميص الأرجنتين رفض النجم الأرجنتيني الحديث ورد بعيدا عن سؤال المراسل وقال: "لنحتفل الآن".

وفي تصريحات أخرى لصالح "TYC" نقلها الصحفي فابريتسيو رومانو قال ميسي ردا على ذلك السؤال: "لا لن تكون تلك هي آخر مباراة لي مع الأرجنتين، أريد أن أستمر في اللعب كبطل للعالم بقميص المنتخب، أنا أحب كرة القدم".

ورغم أن مشاركة ميسي في كأس العالم المقبلة عام 2026 تبدو مستحيلة، وذلك مثلما أكد قبل بداية مونديال قطر، لكنه من الواضح أنه سوف يشارك مع الأرجنتين في نسخة كوبا أمريكا المقبلة.

وستقام نسخة كوبا أمريكا في عام 2024 ولكن لم يتم الاستقرار على البلد الذي سوف يستضيفها، علما أن أمريكا طلبت استضافة البطولة إلى جانب كندا والمكسيك وذلك من أجل الاستعداد لبطولة كأس العالم 2026.

يذكر أنه سبق وأن استضافت أمريكا النسخة المئوية من كوبا أمريكا والتي أقيمت في عام 2016، وفاز بها منتخب تشيلي آنذاك على حساب الأرجنتين بركلات الترجيح.

روسيا اليوم
MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2022. 12 B.I.S Sarl. All Rights Reserved.
About Us Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout