ميسي يكشف حقيقة اعتزاله

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حسم النجم ليونيل ميسي موقفه من اعتزال اللعب الدولي عقب قيادته الأرجنتين للفوز بكأس العالم 2022 بتغلبها على فرنسا في النهائي بركلات الترجيح 4-2 بعدما انتهت المباراة بالتعادل 3-3.

وصرح ميسي قبل البطولة بأن مونديال قطر سيكون كأس العالم الأخير له، وبعد مطالبات العديد باعتزال ميسي وهو محققا للقب، خرج وتحدث حول هذا الأمر عقب مواجهة فرنسا.

وفي حوار مع "بي إن سبورتس" وللإجابة عن سؤال إذا ما كان ذلك هو ظهوره الأخير بقميص الأرجنتين رفض النجم الأرجنتيني الحديث ورد بعيدا عن سؤال المراسل وقال: "لنحتفل الآن".

وفي تصريحات أخرى لصالح "TYC" نقلها الصحفي فابريتسيو رومانو قال ميسي ردا على ذلك السؤال: "لا لن تكون تلك هي آخر مباراة لي مع الأرجنتين، أريد أن أستمر في اللعب كبطل للعالم بقميص المنتخب، أنا أحب كرة القدم".

ورغم أن مشاركة ميسي في كأس العالم المقبلة عام 2026 تبدو مستحيلة، وذلك مثلما أكد قبل بداية مونديال قطر، لكنه من الواضح أنه سوف يشارك مع الأرجنتين في نسخة كوبا أمريكا المقبلة.

وستقام نسخة كوبا أمريكا في عام 2024 ولكن لم يتم الاستقرار على البلد الذي سوف يستضيفها، علما أن أمريكا طلبت استضافة البطولة إلى جانب كندا والمكسيك وذلك من أجل الاستعداد لبطولة كأس العالم 2026.

يذكر أنه سبق وأن استضافت أمريكا النسخة المئوية من كوبا أمريكا والتي أقيمت في عام 2016، وفاز بها منتخب تشيلي آنذاك على حساب الأرجنتين بركلات الترجيح.