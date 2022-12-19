إستقرار أسعار الذهب

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استقرت أسعار الذهب الاثنين إذ بدد احتمال قيام مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأميركي برفع أسعار الفائدة العام المقبل الدعم الذي قدمه ضعف الدولار.



واستقر الذهب في المعاملات الفورية عند 1791.56 دولار للأونصة بحلول الساعة 0709 بتوقيت غرينتش. وزادت العقود الأميركية الآجلة للذهب 0.1 بالمئة مسجلة 1802.50 دولار.



ونزل مؤشر الدولار 0.2 بالمئة مما جعل المعدن الأصفر أقل تكلفة للمشترين من الخارج.

وتحاول أسعار الذهب تعويض الخسائر على الرغم من نهج التشديد النقدي الذي يتبعه مجلس الاحتياطي الفيدرالي.



وسجل الذهب أكبر انخفاض أسبوعي له منذ منتصف تشرين الثاني يوم الجمعة بعد أن قال رئيس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول إن البنك المركزي الأميركي سوف يواصل رفع الفائدة العام المقبل على الرغم من مخاوف الركود المتزايدة.



وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، نزلت الفضة 0.4 بالمئة إلى 23.12 دولار للأوقية.



وتراجع البلاتين 0.2 بالمئة إلى 989.52 دولار، وارتفع البلاديوم 0.7 بالمئة إلى 1725.38 دولار.