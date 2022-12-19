نيمار يهنئ ميسي

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هنّأ نجم المنتخب البرازيلي اللاعب نيمار تهنئة لزميله في باريس سان جرمان الفرنسي حاليًا وبرشلونة الاسباني سابقًا، ناشرًا صورة لميسي على حسابه عبر إنستغرام وهو يلمس الكأس بعد استلامه جائزة أفضل لاعب في البطولة وكتب "هنيئًا لك يا أخي".

وحققت الأرجنتين فوزها بلقبها الثالث بعد 1978 و1986 بسيناريو مذهل بعد تعادل المنتخبين 3-3 في الوقتين الأصلي والإضافي قبل ان تحسمها لصالحها بركلات الترجيح 4-2.

وكانت البرازيل إلى جانب الأرجنتين أبرز المرشحين للفوز بالمونديال، لكن سيليساو ودّعت في ربع النهائي ضد كرواتيا بركلات الترجيح.



بدوره، هنأ البرازيلي رونالدو الذي قاد بلاده بأهدافه الثمانية إلى لقبها الخامس والأخير (القياسي) في مونديال 2002، ميسي أيضًا عبر إنستغرام، رغم التنافس بين البلدين الواقعين في أميركا الجنوبية.



كتب رونالدو "هذا اللاعب يلعب كرة قدم يتخطى بها أي تنافس، حتى تاريخ البرازيل والأرجنتين. رأيت العديد من البرازيليين - وأشخاص في كل أنحاء العالم - يشجعون ميسي في هذا النهائي الناري".



وتابع "إنه وداع في القمة لهذا العبقري الذي هو أكثر من فائز بكأس العالم، بل طبع حقبة بأكملها. أتخايل صديقي دييغو (مارادونا) يحتفل في الجنة. هنا، نحن الملايين من كل الجنسيات، نقف لك تصفيقًا. هنيئًا ميسي".



أما البرازيلي روماريو، الفائز بمونديال 1994 فكتب "هذه المباراة كانت تكريمًا لكرة القدم، للرياضة. من المستحيل ألا تتأثر بهذا النهائي...كان تاريخيًا".



وتابع "الأرجنتين كانت أفضل على أرض الملعب وميسي حصد اليوم اللقب الذي كان يفتقده، بطلا للعالم لبلاده".



وأردف "أنا متأكد أن صديقي مارادونا سعيد بهذا الفوز، بالإضافة إلى شعبه. هنيئًا للأرجنتين".