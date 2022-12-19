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من خلف زجاج مضاد للرصاص... ماسك يخطف الأنظار في نهائي المونديال

19
DECEMBER
2022
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أحد الذين خطفوا الأضواء بظهورهم المفاجئ بين من اكتظت بهم مدرجات "استاد لوسيل" المونديالي بالدوحة، وحضروا مباراة الأمس بين منتخبي فرنسا والأرجنتين، كان Elon Musk المدير التنفيذي لشركة Tesla لصناعة السيارات الكهربائية، كما شركة SpaceX للخدمات الفضائية، إضافة إلى "تويتر" الذي اشتراه قبل شهرين، ومن وقتها وهو يملأ الدنيا بأخباره ويشغل الناس.

من إحدى المنصات الخاصة بالضيوف الرسميين، كان ماسك ينفعل بمجريات المباراة التي تابعها من خلف زجاج مضاد للرصاص، بحسب ما ظهر في صورة كان برفقته فيها جارد كوشنر، صهر الرئيس الأميركي السابق دونالد ترمب.

وكان ماسك بث فيديو في حسابه "التويتري" لكل هدف سجله أحد المنتخبين، من دون أن يكتب أي تغريدة عن رأيه الشخصي بالمباراة.

أما المقطع الذي تعرضه "العربية.نت" أعلاه، فالتقطه جارد على المدرجات لمنصته، ومنه انتشر سريعا بمواقع التواصل ووسائل إعلام أجنبية بثته أيضا، وفيه نرى ماسك الذي التقى قبل المباراة الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، يصافح من مدوا إليه أياديهم لمصافحته بعد أن خرج من منصته على المدرجات.

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