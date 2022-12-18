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أول تعليق لميسي بعد تتويج منتخب بلاده بطل المونديال!

18
DECEMBER
2022
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علق ليونيل ميسي، صانع ألعاب منتخب الأرجنتين وباريس سان جيرمان، على تتويج التانجو بلقب كأس العالم 2022 في قطر.

منتخب الأرجنتين انتصر على نظيره فرنسا، بنتيجة 4-2 بركلات الترجيح، ليتوج بلقب مونديال قطر 2022، مساء اليوم الأحد، على ملعب لوسيل.
وسجل اللاعب صاحب الـ 35 عامًا الهدفين الأول والثاني للتانغو، فيما سجل أنخيل دي ماريا الهدف الثاني، وجاءت أهداف الديوك عن طريق كيليان مبابي.


ميسي عقب فوز الأرجنتين على فرنسا: بالطبع أدرت إنهاء مسيرتي بلقب كأس العال. وأوضح ميسي في تصريحات عقب المواجهة نقلتها شبكة ” “: “لقد كان الفوز بكأس العالم بمثابة رغبة لدي، إنه أمر رائع، لقد أردت ذلك كثيرًا”.
وشدد البرغوت: “لقد عانينا كثيرًا اليوم، لكننا توجنا باللقب، لا أطيق الانتظار للوصول إلى الأرجنتين لأرى الجنون هناك”.
وأكد نجم المنتخب الأرجنتيني: “بالطبع أردت إنهاء مسيرتي بهذا اللقب، لا يمكنني طلب أي شيء آخر”.
وأشار بقوله: “الحمد لله، أنهيت عمليًا مسيرتي بهذا الشكل، إنه أمر مثير للإعجاب، لقد تمكنت من الفوز بكوبا أمريكا وكأس العالم”.
وعن مستقبله مع التانغو: “أحب كرة القدم، أريد تجربة اللعب كبطل للعالم”.

 

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